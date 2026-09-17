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Betis le ganó a Getafe y es escolta en España

Real Betis le ganó por 1 a 0 al Getafe por la sexta fecha de la Liga Española y quedó como escolta del puntero Barcelona

17 de septiembre 2026 · 19:42hs
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Betis le ganó a Getafe y es escolta en España

Real Betis sostiene un arranque triunfal y le ganó por 1 a 0 a Getafe, en la sexta fecha de la Liga de España. En un partido disputado en el estadio Benito Villamarín, el local se impuso con el único gol del mediocampista Abde Ezzalzouli, a los 44 minutos de la primera parte.

El triunfo ubica al conjunto de camiseta albiverde en el tercer lugar del certamen, con 15 puntos y solo tres por detrás del líder, el Barcelona, mientras que el Getafe marcha decimosexto, con cinco unidades.

Además, en el cierre de la sexta jornada, el Villarreal derrotó por 3 a 1 al Málaga y sumó su primer triunfo en el torneo, llegando así al decimocuarto lugar con cinco unidades, mientras que su rival continúa anteúltimo, con solo tres puntos.

La primera llegada del partido fue de la visita, a los tres minutos de la primera parte, en una jugada que obligó al arquero Álvaro Vallés a adelantarse hasta el borde del área, donde detuvo el mano a mano del volante Mario Martín.

Solo un minuto más tarde, el delantero Troy Parrott sorprendió con un remate violento desde la mitad de la cancha, que generó una buena atajada del arquero David Soria, para desviar la pelota al córner.

El único gol del encuentro llegó cuando iban 44 minutos del primer tiempo, luego de una buena asociación por derecha que terminó en un centro atrás de Parrott para Ezzalzouli, que definió de primera para poner el 1-0.

En una segunda parte con poca acción, la mejor jugada fue del conjunto local, a los cinco minutos, con una pelota que quedó suelta dentro del área para el remate de Isco, quien abrió el pie derecho para colocar su disparo contra el segundo palo, pero no tuvo precisión.

Lo que sigue en la Liga de España

La séptima fecha comenzará durante el viernes, con el único partido entre Espanyol y Elche a las 16:00, y tendrá grandes partidos entre los líderes del torneo: el Barcelona se mide con un Sevilla que marcha quinto desde las 16:00 del sábado 19, mientras que el domingo 20 habrá un Clásico de Madrid, con el Real visitando al Atlético a partir de las 11:15.

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