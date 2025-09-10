Uno Santa Fe | Colón | Colón

Qué necesita Colón para abrochar su permanencia ante Talleres (RE)

Colón todavía no confirmó su permanencia, a cuatro fechas del final de la Primera Nacional. Se le viene un duelo directo ante Talleres, en Remedios de Escalada.

Ovación

Por Ovación

10 de septiembre 2025 · 08:26hs
Qué necesita Colón para abrochar su permanencia ante Talleres (RE)

Colón afrontará este domingo, desde las 15.30, un compromiso de enorme valor en su lucha por mantenerse en la Primera Nacional. El Sabalero visitará a Talleres de Remedios de Escalada en el estadio Pablo Comelli, por la fecha 31 de la Zona B, y podría asegurarse la permanencia con un resultado favorable.

LEER MÁS: Mandíbula de cristal: Colón recibe el primer golpe y termina en la lona

La situación en la tabla muestra un escenario alentador para los de Santa Fe. A cuatro jornadas del final, le sacan once puntos a Talleres, rival directo en la pelea por evitar el descenso, y nueve a Defensores Unidos de Zárate. Solo Almirante Brown, con un punto más que Colón, se mantiene por encima en la tabla de posiciones, recordando que los dos últimos pierden la categoría.

Colón Estudiantes de Río Cuarto Nicolás Talpone

El duelo con Talleres es determinante. Si Colón logra al menos un empate y, a su vez, CADU pierde en su visita a Estudiantes de Río Cuarto, la permanencia quedará asegurada. Incluso, una victoria le permitiría al equipo de Ezequiel Medrán olvidarse definitivamente de los cálculos y jugar las últimas fechas sin sobresaltos, siempre y cuando no haga lo propio los de Zárate.

LEER MÁS: Colón, con árbitro confirmado para buscar sellar la permanencia ante Talleres (RE)

En cambio, el escenario más desfavorable sería una derrota. En ese caso, Talleres quedaría a ocho puntos con nueve por jugar y, si además CADU suma de a tres, la definición se postergaría, obligando al Sabalero a ratificar su lugar en la categoría en las últimas fechas.

Lo que le queda a Colón

El calendario marca un cierre exigente: luego de visitar a Talleres, el Sabalero recibirá a Deportivo Morón, enfrentará como visitante a Estudiantes de Buenos Aires y terminará en el Brigadier López ante CADU, partido que podría transformarse en una verdadera final si los resultados no acompañan.

Los otros involucrados

  • Almirante Brown (29 puntos): jugará contra Chacarita como visitante, recibirá a Defensores de Belgrano, luego visitará a Estudiantes de Río Cuarto y cerrará ante Talleres.

  • Defensores Unidos (19 puntos): visita a Estudiantes de Buenos Aires, será local de Nueva Chicago y Temperley, antes de medirse en la última fecha con Colón en Santa Fe.

  • Talleres de Escalada (17 puntos): arranca con la finalísima frente al Sabalero, después irá a Santiago del Estero contra Mitre, recibirá a Chaco For Ever y cerrará ante Almirante Brown.

Colón tiene en sus manos la chance de terminar con la incertidumbre. Todo dependerá de lo que haga el domingo en Escalada, en un partido que puede marcar el final de su sufrimiento en esta temporada.

Colón Talleres Primera Nacional
Noticias relacionadas
que les queda a colon y sus rivales en la pelea por no descender

Qué les queda a Colón y sus rivales en la pelea por no descender

Colón perdió más partidos de los que ganó en el Cementerio de los Elefantes.

Un plantel de Colón que hasta se atrevió a humillar el Cementerio de los Elefantes

la increible debacle de colon reflejada en los ultimos 14 partidos

La increíble debacle de Colón reflejada en los últimos 14 partidos

A Colón le marcaron cuatro goles consecutivos de pelota quieta.

El karma de Colón en las jugadas de balón detenido

Lo último

Tres viudas negras golpearon y desvalijaron a un vecino de barrio Villa Setúbal

Tres "viudas negras" golpearon y desvalijaron a un vecino de barrio Villa Setúbal

La Municipalidad recuerda a los contribuyentes que pueden optar por la TGI en formato digital

La Municipalidad recuerda a los contribuyentes que pueden optar por la TGI en formato digital

Colastiné: aprehendieron a un hombre armado que mantenía privada de su libertad a su expareja

Colastiné: aprehendieron a un hombre armado que mantenía privada de su libertad a su expareja

Último Momento
Tres viudas negras golpearon y desvalijaron a un vecino de barrio Villa Setúbal

Tres "viudas negras" golpearon y desvalijaron a un vecino de barrio Villa Setúbal

La Municipalidad recuerda a los contribuyentes que pueden optar por la TGI en formato digital

La Municipalidad recuerda a los contribuyentes que pueden optar por la TGI en formato digital

Colastiné: aprehendieron a un hombre armado que mantenía privada de su libertad a su expareja

Colastiné: aprehendieron a un hombre armado que mantenía privada de su libertad a su expareja

De la gloria al abismo: Colón, del puesto 1 al 64 en cuatro años

De la gloria al abismo: Colón, del puesto 1 al 64 en cuatro años

Santa Fe aumentó las recompensas para capturar a los delincuentes más buscados por narcotráfico y otros delitos

Santa Fe aumentó las recompensas para capturar a los delincuentes más buscados por narcotráfico y otros delitos

Ovación
Con una imponente ceremonia de apertura, se pusieron en marcha los Jadar 2025

Con una imponente ceremonia de apertura, se pusieron en marcha los Jadar 2025

Los Jadar cerraron su primera jornada de competencias con presencia santafesina en los podios

Los Jadar cerraron su primera jornada de competencias con presencia santafesina en los podios

Poletti: Los Jadar son un gran desafío y una gran alegría

Poletti: "Los Jadar son un gran desafío y una gran alegría"

Habrá varios adelantos en el Clausura Norberto Serenotti

Habrá varios adelantos en el Clausura Norberto Serenotti

Cuándo y contra quién vuelve a jugar la Selección Argentina

Cuándo y contra quién vuelve a jugar la Selección Argentina

Policiales
Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional