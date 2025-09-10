Qué necesita Colón para abrochar su permanencia ante Talleres (RE)

Colón todavía no confirmó su permanencia, a cuatro fechas del final de la Primera Nacional. Se le viene un duelo directo ante Talleres, en Remedios de Escalada.

Colón afrontará este domingo, desde las 15.30, un compromiso de enorme valor en su lucha por mantenerse en la Primera Nacional. El Sabalero visitará a Talleres de Remedios de Escalada en el estadio Pablo Comelli, por la fecha 31 de la Zona B, y podría asegurarse la permanencia con un resultado favorable.

La situación en la tabla muestra un escenario alentador para los de Santa Fe. A cuatro jornadas del final, le sacan once puntos a Talleres, rival directo en la pelea por evitar el descenso, y nueve a Defensores Unidos de Zárate. Solo Almirante Brown, con un punto más que Colón, se mantiene por encima en la tabla de posiciones, recordando que los dos últimos pierden la categoría.

Colón Estudiantes de Río Cuarto Nicolás Talpone UNO Santa Fe | José Busiemi

El duelo con Talleres es determinante. Si Colón logra al menos un empate y, a su vez, CADU pierde en su visita a Estudiantes de Río Cuarto, la permanencia quedará asegurada. Incluso, una victoria le permitiría al equipo de Ezequiel Medrán olvidarse definitivamente de los cálculos y jugar las últimas fechas sin sobresaltos, siempre y cuando no haga lo propio los de Zárate.

LEER MÁS: Colón, con árbitro confirmado para buscar sellar la permanencia ante Talleres (RE)

En cambio, el escenario más desfavorable sería una derrota. En ese caso, Talleres quedaría a ocho puntos con nueve por jugar y, si además CADU suma de a tres, la definición se postergaría, obligando al Sabalero a ratificar su lugar en la categoría en las últimas fechas.

Lo que le queda a Colón

El calendario marca un cierre exigente: luego de visitar a Talleres, el Sabalero recibirá a Deportivo Morón, enfrentará como visitante a Estudiantes de Buenos Aires y terminará en el Brigadier López ante CADU, partido que podría transformarse en una verdadera final si los resultados no acompañan.

Los otros involucrados

Almirante Brown (29 puntos): jugará contra Chacarita como visitante, recibirá a Defensores de Belgrano, luego visitará a Estudiantes de Río Cuarto y cerrará ante Talleres.

Defensores Unidos (19 puntos): visita a Estudiantes de Buenos Aires, será local de Nueva Chicago y Temperley, antes de medirse en la última fecha con Colón en Santa Fe.

Talleres de Escalada (17 puntos): arranca con la finalísima frente al Sabalero, después irá a Santiago del Estero contra Mitre, recibirá a Chaco For Ever y cerrará ante Almirante Brown.

Colón tiene en sus manos la chance de terminar con la incertidumbre. Todo dependerá de lo que haga el domingo en Escalada, en un partido que puede marcar el final de su sufrimiento en esta temporada.