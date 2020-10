"En principio, sabemos las dificultades económicas que atravesamos todos. Cuando sucedió la cuarentena, tuvimos varias charlas con el presidente (José Vignatti) y al comienzo no esperábamos que se hiciera tan largo. Entonces, primero apostamos al plan de retener jugadores, pero cuando la cosa se extendió, entendiendo los problemas, se buscó darle valor a los chicos que pueden aparecer. Colón tenía en su momento un plantel extenso y por más que se fueron nombres importantes, se quedaron también otros importantes. Sabemos a lo que nos enfrentamos y por eso estamos en la idea de barajar y dar de nuevo. Nos hacemos cargo en la promoción de darle lugar a algunos chicos para que den el salto", apuntó el DT en sus primeros conceptos en una atención a la prensa que se llevó adelante bajo un estricto protocolo este jueves por la tarde en el gimnasio Roque Otrino.

Eduardo Domínguez 3.jpg El entrenador, Eduardo Domínguez, dio su primera conferencia en Colón en el gimnasio Roque Otrino

Seguidamente, Eduardo Domínguez contó por qué volvió a Santa Fe: "No ameritaba hacer bienvenidas o algo similar, porque apremiaba jugar un partido importante en su momento. Fue así como hicimos dobles turnos aquella semana para conocer mejor al plante. Por suerte esa fecha que se jugó fue muy favorable para nosotros (victoria ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito, terminando con la racha adversa de 10 partidos sin ganar y dos años sin halagos de visitante). Lo que me motivó a volver fue conocer la ciudad, la gente y las ganas de trabajar, de sentirme útil y aportar una propuesta valedera. Mucho más sabiendo la situación por la que atravesaba el club. Eso me impulsó más. No fue difícil la decisión, pero sabíamos a lo que nos aventurábamos. Nos sentimos cómodos y estamos como queremos. Hay muchas cosas que a nosotros nos llevan a querer a ganar. Eso sí, que no haya descensos no es bueno para el fútbol argentino. El que hace las cosas mal a lo largo de tres años debe asumirlo y por eso esta es una decisión que debería replantearse".

• LEER MÁS: Colón-Rosario Central televisado para todos

El pleno para el conductor sabalero está en la promoción de los talentos del club: "Se van acoplando chicos que, a decir verdad, a muchos no conocía. Entonces la meta pasa por trasladarles nuestros conocimientos y estar en permanente contacto con el coordinador (Adolfo Manetti). Los chicos casi perdieron el año y por eso vamos dándole lugar de a poco para que conozcan el trabajo que se hace. Los queremos llevar de a poco y se irán sumando más".

Eduardo Domínguez 2.jpg Eduardo Domínguez habló de la importancia de potenciar a los chicos de las inferiores en Colón y se mostró en contra de la quita de los descensos

Luego sí Eduardo Domínguez pensó en las metas a alcanzar en Colón: "Estoy feliz. Sentimos que las expectativas son altas. Nos vamos conociendo con el plantel, sobre todo con quienes no compartimos la época anterior, y la conexión es interesante. Después dependerá del jugador. Nosotros vamos a decirles qué queremos y cómo hacer funcionar algunas cosas, pero siempre dependerá de ellos. Nuestras expectativas siempre van a ser las mejores para competir de la mejor manera, siempre sabiendo que el fútbol argentino decayó producto de las carencias económicas. La quita de los descensos hizo más grande la brecha".

• LEER MÁS: Dos jugadores de Colón que Domínguez espera recuperar

"Me parece algo lógico que el hincha eleve la vara de exigencia, porque quiere decir que la institución está a la altura. No hay que conformarse. Esto es un conjunto, el equipo es apoyado por los hinchas y se necesita que le exijan ganar siempre, porque si no se entraría en una dinámica de que termina dando lo mismo y no debe ser así. Las cosas no se logran así nomás y me parece que es lógica y esperada la exigencia de la gente, mucho más después haber logrado llegar a la final de la Copa Sudamericana", aseveró Eduardo Domínguez.

• LEER MÁS: El día que Colón se metió en las semifinales de la Conmebol

Uno de los detalles de esta pretemporada en Colón está en el 3-5-2 que viene utilizando en comparación al ciclo anterior. De igual modo, el técnico Eduardo Domínguez fue más abarcativo respecto al tema: "Es una gran posibilidad de jugar con ese sistema. Después la cosa puede variar en la cancha. Se pueden nombrar un montón de numeritos, pero lo que buscamos es el funcionamiento, no un esquema. Potenciar las virtudes como equipo. Planteamos diferentes planes, pero los movimientos madres serán los mismos. Lo que pretendemos es ser más que el rival".

Uno Santa Fe on Facebook Watch Posted by Uno Santa Fe on Thursday, October 15, 2020

Más frases de Eduardo Domínguez en la conferencia de Colón

—"A Brian (Fernández) se lo ve contento y entusiasmado. Hace mucho que no tiene una competencia oficial. En lo físico le va a costar y es normal, porque le cuesta a todos los que no vienen teniendo competencia, pero se está poniendo bien y estamos contentos por eso".

—"Cuando se habla de mi silencio, es porque estoy todos los días trabajando. Me pagan para eso. Sé que hay una parte de comunicar, pero hubo una cierta parte, de cuando se volvió al trabajo, que no estaba clara respecto lo que se podía hacer y la forma. Entonces nosotros no podíamos aclarar nada. En el fútbol argentino no se sabía nada. Todo raro y por eso hablar en ese contexto era muy complicado".

—"Nosotros internamente sabemos si somos competitivos. Hay que ganarse el lugar todos los días. Entonces, ni un rival vendrá a decirnos si estamos bien o mal. La preparación y la idea en que creemos se forja desde adentro, amén de lo importante que pueda ser un amistoso. Lo que se hace adentro es más fuerte para mí que un partido amistoso".

Eduardo Domínguez 4.jpg Eduardo Domínguez confía en que Colón está preparado para la vuelta del fútbol y apuesta por el arribo de los chicos del club

—"Son más de siete meses sin competencia. Tratamos de adaptarnos. Creo que iremos de menos a más. Será complicado de conseguir en un torneo tan cortito. Esperemos que el nivel sea el mejor, pero estoy convencido en que el fútbol argentino tiene que empezar a crecer otra vez y mostrar su poderío".

—"Confiamos en los jugadores y el trabajo que se hizo. Eso demanda una mayor exigencia para nosotros. Mos sentimos que estamos listos. Habrá días buenos y malos. Creemos en la preparación y la concentración es alta".

—"No siento que hoy trabajo más. Yo elegí venir acá por convicción sin andar mirando tanto los nombres. Tengo que trabajar todos los días, porque es mi rol. De a poco vamos trasladándole a los jugadores nuestra idea de cómo atacar y defender bien".

—"Me ocupa más la cabeza ver cómo mejorar nosotros que estar pendiente del trabajo de los demás. Mientras haya competitividad dentro del plantel, de que todos tengan ganas de tener la camiseta titular, será mucho más importante que cualquier amistoso. Nos pone muy feliz que vuelva el torneo y creo que llegaremos bien. Estamos confiados de cómo nos estamos preparando".

—"Hoy tenemos que prepararnos para ser competitivos pensando en el año que viene. Queremos hacerlo bien. Todos los días trabajamos para ello. Conocemos nuestras falencias y trabajamos para que sean cada vez menos. Pero también las virtudes y lo que queremos es que el equipo lo sepa. Cuando lo encontremos, seremos un gran equipo. Es cuestión de tiempo".