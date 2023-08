La decisión de Colo Colo tras el interés de Colón por Esteban Pavez

"Pedimos un volante de contención que juegue. Los que pedí, no vino ninguno. Quería a Cardozo, Rolón y Sandez, pero no se pudo dar. Un volante mixto paraguayo también, pero no llegó. La mayoría son jugadores que tuve. Hay un chileno también que juega bien. Veremos", manifestó Néstor Gorosito, tras la victoria de Colón ante Independiente, sobre la necesidad de sumar un mediocampista, y el objetivo de contratar a Esteban Pavez, de Colo Colo.