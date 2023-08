¿El VAR jugó a favor de Colón ante Independiente?

LEER MÁS: Qué opción de compra tendrá Unión por Patricio Tanda

Locos x el Rojo, reveló: "El gol de Colón no solo sentenció una nueva derrota de Independiente sino que además terminó con el ciclo de Ricardo Zielinski como entrenador del Rojo. Sin embargo el VAR lo debió haber anulado por una clarísima infracción previa. ¿Qué fue lo que pasó?".

FERNANDO ECHENIQUE, el responsable de omitir esta BURRADA contra #Independiente

Si un jugador se desploma en el área de golpe. ¿No querés saber cómo terminó así o solo revisás la posición adelantada?

Despiertensé dirigentes, responsables de no hacerse respetar ni de local.



Si un jugador se desploma en el área de golpe. ¿No querés saber cómo terminó así o solo revisás la posición adelantada?



— Matias Carusso (@carussomatias) August 20, 2023

Y agrega: "Tanto en la cancha como por televisión, pocos -para no decir nadie- entendimos el motivo de la caída aparatosa de Felipe Aguilar en el medio de una jugada defensiva. La pelota que parecía salir del área tras un centro desde la izquierda, volvió rápidamente y Alberto Espínola la mandó adentro. Tanto las imágenes de la televisión –TNT Sports– como los periodistas se quedaron con las repeticiones que certificaban que no hubo posición adelantada del autor del gol. El problema llegó unos minutos más tarde cuando mostraron la repetición de la cámara de atrás del arco de Rodrigo Rey. Y ahí se desata el conflicto".

"¿Nadie quiso mirar por qué Aguilar se cayó al suelo de golpe? Fernando Echenique, responsable del VAR ayer, jamás le quiso avisar a Pablo Dóvalo, el árbitro del encuentro. Resulta que instantes antes del gol, hubo un rodillazo malintencionado de Facundo Garcés sobre el colombiano que era para expulsarlo y anular el tanto", se detalla.

Y el artículo, cierra: "Una leve protesta de los jugadores de Independiente, el apuro por querer sacar del medio y empatarlo y, sobre todo, una dirigencia que no hace las cosas que debe hacer confabularon para que el gol sea cobrado. Más allá de esta crítica, no quita que el equipo de Zielinski no estuvo a la altura ni tampoco se lo llevó puesto. Pero así como se repiten los horrores dirigenciales y futbolísticos, otra vez el VAR volvió a jugarte en contra".