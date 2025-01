"La decisión de que Prediger no siga en Colón fue mía"

Iván Moreno y Fabianesi reconoció que la decisión de no renovarle el contrato a Prediger fue suya, en su rol de director deportivo de Colón

Durante la extensa conferencia que brindó Iván Moreno y Fabianesi, el director deportivo de Colón hizo referencia a varios nombres propios. Entre ellos , el de Sebastián Prediger. A llí reconoció que fue suya la decisión de que el Perro no siga en el Sabalero . Pero además, el Torero se refirió al curso de las negociaciones y a cómo se vienen manejando en el mercado de pases.

La salida de Sebastián Prediger

"En cuanto a Sebastián (Prediger), fui muy claro con él. Me junté para hablar sobre su año y lo que representó su regreso. Le dije que no lo íbamos a contar y lo entendió. Una decisión deportiva mía y le di el espacio para que pudiera despedirse si quería, pero prefirió no hacerlo", comenzó detallando.

Y agregó: "Estaba muy conmovido por todo lo que había pasado y lo que debemos hacer es reconocer que asumió volver en un momento complicado. Yo que fui jugador, que tuve estas determinaciones mismas determinación y por eso, hay que reconocer su intento. Merece ser reconocido como ídolo y que cumplió un ciclo. Pero nuestra responsabilidad era armar algo competitivo".

En cuanto a la elección de lo refuerzos, indicó ante la consulta de UNO Santa Fe a través de Melani Rosas del equipo Dial Deportivo: "Siempre hay un por qué en cada una de las elecciones que tomamos y en ese camino iremos encajando las próximas incorporaciones. Si se da lo De Emmanuel (Gigliotti), buscaremos otro delantero que pueda ir por las bandas también".

Respecto a los más jóvenes opinó: "Necesitamos ser pacientes para su inserción, porque es preciso que consoliden el roce del profesionalismo, con todas sus exigencias físicas también. Eso debe ser gradual y el técnico está de acuerdo. Esto en la medida que se vayan ganando su lugar".

Por último, el director deportivo sabalero afirmó en la cobertura de unosantafe: "Fuimos meticulosos con la firma de los nuevos contratos. Sobre todo en la proyección del plantel profesional. Creemos que los que están pueden estar a la altura y seguramente tendrán chances".