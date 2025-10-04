Uno Santa Fe | Colón | Colón

La idea de Medrán en Colón para intentar cerrar el año con un triunfo ante CADU

El DT de Colón, Ezequiel Medrán, mete varios cambios para recibir a CADU en el último partido de la temporada para intentar cortar la malaria

Ovación

Por Ovación

4 de octubre 2025 · 14:10hs
La idea de Medrán en Colón para intentar cerrar el año con un triunfo ante CADU

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón se prepara para despedir la temporada de la Primera Nacional cuando este domingo, desde las 15.30, reciba a CADU por la fecha 34 del grupo B. Para este último compromiso, Ezequiel Medrán apostará por un equipo que mezcla experiencia con varios juveniles, en busca de cerrar el año con una victoria en casa.

• LEER MÁS: Amplio operativo de seguridad y cortes de tránsito por Colón-CADU en el Brigadier López

Tras la última práctica realizada este sábado por la mañana en el predio 4 de Junio, el entrenador definió las variantes. Dos son obligadas: Conrado Ibarra ingresará por el suspendido Facundo Castet (cinco amarillas) y Brian Negro por el desgarrado Gonzalo Soto, lesionado. En tanto de mitad para arriba serán retoques tácticos: Zahir Yunis ocupará el lugar de Lautaro Gaitán e Iván Ojeda jugará por Facundo Taborda.

• LEER MÁS: Colón ya piensa en lo que viene: entrenamientos, vacaciones y rescisiones

La inclusión de varios jugadores juveniles no solo refleja la apuesta de Medrán, sino también la intención de darles rodaje cuando ya no hay nada más en juego. Solo la dignidad. Los más jóvenes tendrán la oportunidad de mostrarse ante el público, mientras que los referentes buscarán guiar al grupo para que el Sabalero termine el año con una buena imagen, tras no alcanzarse el objetivo primordial. Asimismo, el técnico sabe que es el que más se juega, porque aún no ganó y ya es mirado de reojo por los candidatos a presidente en las elecciones del 30 de noviembre.

Ezequiel Medrán
Medrán, el que más se juega en Colón ante Colón.

Medrán, el que más se juega en Colón ante Colón.

Colón llega al cierre de la temporada con altibajos, pero con la motivación de cerrar de manera positiva ante su gente. El partido ante CADU no solo representa la última fecha del grupo B, sino también un desafío para consolidar a los chicos de la cantera y despedir el año con un triunfo que deje una sonrisa en los hinchas.

• LEER MÁS: Soñora rescindirá su contrato con Colón y Barreto está muy cerca de hacerlo

Los posibles 11 de Colón

Tomás Paredes; Zahir Ibarra, Guillermo Ortiz, Brian Negro y Conrado Ibarra; Kevin Colli, Nicolás Talpone, Zahir Yunis e Ignacio Lago; Christian Bernardi; e Iván Ojeda.

Colón Ezequiel Medrán CADU
Noticias relacionadas
colon ya piensa en lo que viene: entrenamientos, vacaciones y rescisiones

Colón ya piensa en lo que viene: entrenamientos, vacaciones y rescisiones

braian guille volvio a olimpo, tras sus pasos por colon y riestra

Braian Guille volvió a Olimpo, tras sus pasos por Colón y Riestra

de paoli ventilo un tema de vestuario en colon: me paso algo tremendo con un jugador

De Paoli ventiló un tema de vestuario en Colón: "Me pasó algo tremendo con un jugador"

la campana electoral en colon suma encuentros y aun expone diferencias entre los candidatos

La campaña electoral en Colón suma encuentros y aún expone diferencias entre los candidatos

Lo último

La idea de Medrán en Colón para intentar cerrar el año con un triunfo ante CADU

La idea de Medrán en Colón para intentar cerrar el año con un triunfo ante CADU

Rica experiencia para tres equipos de la ASB en el sur de Brasil

Rica experiencia para tres equipos de la ASB en el sur de Brasil

Jornada negativa para los argentinos en el Masters 1000 de Shanghai

Jornada negativa para los argentinos en el Masters 1000 de Shanghai

Último Momento
La idea de Medrán en Colón para intentar cerrar el año con un triunfo ante CADU

La idea de Medrán en Colón para intentar cerrar el año con un triunfo ante CADU

Rica experiencia para tres equipos de la ASB en el sur de Brasil

Rica experiencia para tres equipos de la ASB en el sur de Brasil

Jornada negativa para los argentinos en el Masters 1000 de Shanghai

Jornada negativa para los argentinos en el Masters 1000 de Shanghai

La bronca de Colapinto en Singapur: Teníamos buen auto para pasar a Q2

La bronca de Colapinto en Singapur: "Teníamos buen auto para pasar a Q2"

Disturbios y enfrentamientos marcaron el paso de Milei por Santa Fe: crónica de corridas, piedrazos y detenidos

Disturbios y enfrentamientos marcaron el paso de Milei por Santa Fe: crónica de corridas, piedrazos y detenidos

Ovación
Amplio operativo de seguridad y cortes de tránsito por Colón-CADU en el Brigadier López

Amplio operativo de seguridad y cortes de tránsito por Colón-CADU en el Brigadier López

La bronca de Colapinto en Singapur: Teníamos buen auto para pasar a Q2

La bronca de Colapinto en Singapur: "Teníamos buen auto para pasar a Q2"

Colapinto quedó fuera de la Q1 y largará desde el puesto 18 en Singapur

Colapinto quedó fuera de la Q1 y largará desde el puesto 18 en Singapur

Torneo Oficial U21: Unión (SF) le cortó el largo invicto a Banco

Torneo Oficial U21: Unión (SF) le cortó el largo invicto a Banco

Rica experiencia para tres equipos de la ASB en el sur de Brasil

Rica experiencia para tres equipos de la ASB en el sur de Brasil

Policiales
Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario