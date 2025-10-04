La idea de Medrán en Colón para intentar cerrar el año con un triunfo ante CADU

El DT de Colón, Ezequiel Medrán, mete varios cambios para recibir a CADU en el último partido de la temporada para intentar cortar la malaria

Colón se prepara para despedir la temporada de la Primera Nacional cuando este domingo, desde las 15.30, reciba a CADU por la fecha 34 del grupo B. Para este último compromiso, Ezequiel Medrán apostará por un equipo que mezcla experiencia con varios juveniles, en busca de cerrar el año con una victoria en casa.

Tras la última práctica realizada este sábado por la mañana en el predio 4 de Junio, el entrenador definió las variantes. Dos son obligadas: Conrado Ibarra ingresará por el suspendido Facundo Castet (cinco amarillas) y Brian Negro por el desgarrado Gonzalo Soto, lesionado. En tanto de mitad para arriba serán retoques tácticos: Zahir Yunis ocupará el lugar de Lautaro Gaitán e Iván Ojeda jugará por Facundo Taborda.

La inclusión de varios jugadores juveniles no solo refleja la apuesta de Medrán, sino también la intención de darles rodaje cuando ya no hay nada más en juego. Solo la dignidad. Los más jóvenes tendrán la oportunidad de mostrarse ante el público, mientras que los referentes buscarán guiar al grupo para que el Sabalero termine el año con una buena imagen, tras no alcanzarse el objetivo primordial. Asimismo, el técnico sabe que es el que más se juega, porque aún no ganó y ya es mirado de reojo por los candidatos a presidente en las elecciones del 30 de noviembre.

Ezequiel Medrán Medrán, el que más se juega en Colón ante Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón llega al cierre de la temporada con altibajos, pero con la motivación de cerrar de manera positiva ante su gente. El partido ante CADU no solo representa la última fecha del grupo B, sino también un desafío para consolidar a los chicos de la cantera y despedir el año con un triunfo que deje una sonrisa en los hinchas.

Los posibles 11 de Colón

Tomás Paredes; Zahir Ibarra, Guillermo Ortiz, Brian Negro y Conrado Ibarra; Kevin Colli, Nicolás Talpone, Zahir Yunis e Ignacio Lago; Christian Bernardi; e Iván Ojeda.