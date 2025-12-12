Lautaro Acosta cargó contra la dirigencia de Lanús tras retirarse

Uno Santa Fe | Ovación | Lanús

Lautaro Acosta se retiró del fútbol tras ser campeón de la Sudamericana con Lanús y lo anunció mediante un particular posteo en sus redes sociales

12 de diciembre 2025 · 19:40hs
Lanús no solamente se coronó campeón de la Copa Sudamericana, sino que con su triunfo aseguró su lugar en la próxima edición de la Copa Libertadores y, además, sacó boleto para disputar la Recopa, ante Flamengo (ganador del torneo de clubes más importante del continente).

En medio de la alegría, que todavía dura en el pueblo Granate, quien rompió el silencio en las redes sociales fue el Laucha Acosta. Con un emotivo posteo, el histórico atacante del club anunció su decisión de colgar los botines. También, le envió un palito a la dirigencia de turno.

En una publicación en la que reunió fotos y videos de sus diferentes etapas en Lanús, club al que llegó a la edad de 8 años, Lautaro Acosta no se guardó nada.

Para comenzar, el ex Boca manifestó: "Hoy toca despedirme del club de mis amores, del lugar que fue mi casa durante casi 30 años, al cual llegue siendo un nene con 8 años y me voy siendo un hombre, un padre. Donde viví los mejores momentos de mi vida, donde reímos, lloramos, pero siempre juntos".

"Y por razones ajenas a mi, me toca irme, pero este no es un adiós, sino un hasta luego, porque el lazo que nos une va más allá de cualquier decisión", sumó el histórico delantero de Lanús.

Sobre aquellos que lo acompañaron en el camino, Acosta recordó: "Quiero aprovechar este posteo que coincide con el final de mi carrera, para agradecerles a todos los que estuvieron conmigo durante toda esta etapa: mi familia y amigos, incondicionales siempre, compañeros que siempre me hicieron mejor profesional y mejor persona compartiendo momentos únicos".

"Al hincha que siempre me brindó tanto cariño y amor, que no hay manera de devolvérselos, sólo agradecerles, decirles que los quiero y que sepan que dejé la vida para defender este escudo, siempre", expresó refiriéndose a los simpatizantes del Granate.

Dejando de lado la emotividad, aprovechó para apuntar contra la dirigencia de turno de Lanús: "Por último aclarar que nunca falte el respeto como se quiso instalar y la decisión de que no continué en el club (a pesar de que de acepté en primer lugar lo que me propusieron, que fue la séptima/sexta división) fue dirigencial".

Para cerrar, Acosta sentenció: "Me despido como arranque, diciéndoles que no es un adiós, sino un hasta luego, lucharé y volveré, como toda mi vida, como siempre. PD: perdón por la redacción, lo escribí como me salió del corazón".

