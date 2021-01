LEER MÁS: Rafael Delgado ya trabaja con el plantel de Colón

"Cuando hablo lo hago con la verdad. Hablé ayer con José y le dije que es muy probable que me quede en Tucumán, uno tiene cosas personales, ya que tengo mi familia y tengo que pensar en eso. Le dije que es muy probable que me quede, que no tengo propuestas de nadie, no sé si voy a tener. Le dije que a mi edad es complicado, que me quiero ir bien, pero veremos qué es lo que pasa. Tengo que volver y esperar si me puedo ir de la manera que me quería ir, bien con la gente y pidiéndole disculpas por no haber conseguido un título", destacó Luis Rodríguez, exponiendo su deseo de marcharse de Colón, en diálogo con Radio Gol (FM 96.7).

Colon Pulga.jpg

Mientras que luego, Luis Rodríguez destacó: "En agosto o septiembre la persona que me dijo que me fuera por lo que tenía que dejar (deuda). Le dije que muchas gracias, que no quería cobrar ni más ni menos. Me dio la palabra que si no me iba en ese momento me iba en enero. Por contrato me tengo que presentar a entrenar en Colón. Estoy esperando que se contacten conmigo para arreglar la situación. Espero que el partido ante Cipolletti haya sido mi último en Colón, porque fue lo que habíamos arreglado. Es una decisión que está tomada, no hago las cosas sin pensarlo. Para tomar una decisión hay que consensuarlo con la familia".

Lo concreto, es que según informó Radio Gol, Luis Rodríguez se comunicó con Eduardo Domínguez y le manifestó su deseo de marcharse de Colón. Es más, se menciona que le dijo que no lo tenga más en cuenta, con lo cual habrá que ver qué es lo que ocurre si finalmente no consigue una salida, si se quedará a cumplir su contrato en cancha, o bien se automargina hasta el 30 de junio.

Colón le estaría debiendo a su plantel varios meses del contrato privado, con lo cual con Luis Rodríguez también hay una importante deuda. Según se informó serían cerca de 8.000.000 de pesos, monto que sería lo máximo que estaría a resignar Pulga para forzar una salida del club.

UNO Santa Fe vino informando de un inminente cónclave que se tendría que producir entre Luis Rodríguez y el presidente José Vignatti para forzar su salida. Sin embargo, el presidente por motivos personales tendrá una semana muy ajetreada, con lo cual dicho encuentro recién podría producirse la próxima semana.