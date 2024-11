La extensa lista de jugadores que se van de Colón

Más de un equipo no seguirá en Colón. La lista abarca más de 11 futbolistas y se puede ampliar con el correr de los días

Algunos de los jugadores que no seguirán en Colón.

Con contratos que finalizan en diciembre y sin la intención de renovarlos por parte de la dirigencia, son muchos los jugadores que no seguirán en Colón. Más de un equipo es el que emigrará, lo que habla a las claras de una renovación casi total del plantel.

En la extensa lista de los que no seguirán figuran jugadores que no venían siendo tenidos en cuenta, por lo cual la decisión de la dirigencia es totalmente previsible.

Entre ellos se encuentran: Julián Navas, Edhard Greising, Alexis Sabella, Bruno Juncos, Nicolás Delgadillo y Axel Rodríguez. En caso de Sabella, fue apartado hace tiempo por cuestiones disciplinarias.

Por su parte, hay futbolistas que sí venían jugando pero que no forman parte del proyecto para el próximo año. Uno de ellos sería el arquero Manuel Vicentini, dado que la prioridad es renovar con Tomás Giménez.

LEER MÁS: La lista de los jugadores de Colón con contrato hasta el 2025

Entre los defensores, se puede mencionar a Ezequiel Herrera, quien no será tenido en cuenta. Colón tenía la chance de hacer uso de la opción, pero eso no sucederá. Y si bien fue titular a lo largo del torneo, no está en los planes de la dirigencia.

En el caso de Paolo Goltz, su decisión es la de abandonar la práctica profesional. Mientras que en esta lista también estaría Hernán Lópes, quien fuera titular durante toda la competencia, pero que tampoco sería prioridad para renovar el vínculo.

La lista la completan Javier Toledo, quien terminó siendo suplente y con 38 años no será tenido en cuenta. Y Andrew Teuten finaliza su contrato y quedará con el pase en su poder.