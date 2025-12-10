La historia entre el Pulga y Colón no merecía terminar de esta manera

El Pulga Rodríguez se va de Colón por decisión de Medrán y Colotto. Un final que no se merecía ni el jugador ni el club luego de una relación de tantos años

El Pulga se va de Colón de una manera que no se merecía.

La historia del Pulga Rodríguez con Colón no tuvo un final feliz . Y es que el jugador retornó al club para ayudar en medio de una crisis futbolística y con el equipo penando en la segunda categoría y se lo termina echando y haciéndolo salir por la ventana.

La intención del jugador era devolver a Colón a Primera División y por eso firmó un contrato por un año y medio, sabiendo que el objetivo no era sencillo de concretar, al menos en lo inmediato.

Por ello, el Pulga apostaba en el 2026 ser protagonista y retirarse jugando y logrando el ascenso con Colón. Pero eso no será posible por la decisión que tomaron Ezequiel Medrán y Diego Colotto.

El entrenador y el director deportivo, le anunciaron al Pulga que no forma parte del proyecto para 2026, ni siquiera le dijeron que arrancaba desde atrás, sino que directamente no estaba en los planes de Colón.

Una decisión fuerte, por todo lo que implica Luis Miguel Rodríguez en el mundo Colón, de hecho, fue la figura del equipo que por primera vez en la historia le dio una estrella al club, coronándose campéon de la Copa de la Liga 2021.

El Pulga se metió en el corazón de los hinchas sabaleros, como pocos jugadores lo hicieron. Fue y vino varias veces, tuvo sus idas y vueltas, pero siempre manifestó su cariño con el club.

Y lo dejó en claro, cuando rompió su contrato con Atlético Tucumán, para volver a Colón, cuando el club era un caos y el equipo se debatía en los puestos de abajo de la tabla, muy lejos del objetivo de poder ascender.

El reclamo de los hinchas a la dirigencia para que vuelva el Pulga eran unánime. No había nadie que se opusiera a la vuelta del oriundo de Simoca.

Su retorno se festejó mucho más que un gol y es que muchos encontraban en Luis Rodríguez a una especie de salvador, que podía cambiar la energía puertas adentro.

No sucedió, porque estaba claro que ese momento de Colón no tenía arreglo, ni el Pulga, ni los técnicos que pasaron, ni un mago, era capaz de solucionar el bochorno en el que estaba sumido el club y el equipo.

Pero el Pulga sabía que tendría revancha en el 2026, pudiendo realizar una pretemporada y con un plantel renovado. Sin embargo, Medrán y Colotto, dos personas sin relación con el mundo Colón, le cortaron la ilusión.

Le pusieron un punto final a la historia del Pulga con Colón, ni siquiera lo dejaron despedirse de los hinchas. Su último partido con la camiseta rojinegra fue ante Defensores Unidos, cuando Medrán recién lo hizo ingresar a los 32' del segundo tiempo.

Está claro que el Pulga no se merecía un final así, le dio mucho a Colón, como Colón también le dio a él. Por eso, esta relación que mostró su mayor idilio con el título de campeón, estaba destinada a terminar de una mejor manera.

No pudo ser por decisiones futbolísticas, pero está claro que no todos los jugadores son iguales y que algunos merecen un trato diferente o ser contemplados de otra forma.

Por allí lo más lógico hubiese sido mantener al Pulga en el plantel y después que el jugador demuestre que puede jugar, pero darle la chance de tener una revancha. Al menos en la primera mitad del próximo año.

Se lo fue a buscar para que apague el incendio y si bien esta nueva dirigencia no fue la encargada de que retorne, tanto José Alonso como José Vignatti compartieron momentos de gloria con el Pulga y por eso este final no tiene lógica.