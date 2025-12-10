San Juan: "De Colón ya me llamaron para que resolvamos la situación del Pulga Rodríguez"

El representante Roberto San Juan admitió que desde Colón ya le comunicaron que avance con la salida del Pulga Rodríguez. "Está afectado", tiró.

La entrevista que Radio Gol (FM 96.7) mantuvo con Roberto San Juan dejó varias definiciones sobre uno de los temas que más ruido generó en los últimos días en el mundo Colón : la situación de Pulga Rodríguez. Su representante confirmó que el delantero ya fue notificado de que no será tenido en cuenta por el cuerpo técnico de Ezequiel Medrán ni por el secretario deportivo, Diego Colotto, pese a que todavía le queda un año completo de contrato.

San Juan explicó que el propio Pulga le transmitió que desde el club se comunicaron con él para informarle la decisión y pedirle que su representante se encargara de resolver el aspecto administrativo y económico con la dirigencia. “Habló conmigo y me dijo que me ocupe directamente con la persona responsable del tema números. No sé si será el tesorero, el presidente o quien corresponda, pero la idea es cerrar esto cuanto antes”, relató.

Según detalló, Colón adeuda salarios —el último pago fue el correspondiente a agosto— y la intención es acordar antes de fin de semana el reconocimiento económico de diciembre para luego avanzar en la desvinculación. “Lo normal es que esto se resuelva. Son reglas del fútbol. Arranca un proyecto nuevo y se decide quién sigue y quién no. No hay nada raro. Lo importante es que lo hablen con claridad y se termine de manera correcta”, afirmó.

Un golpe emocional para el Pulga

El representante reconoció que la noticia generó un impacto fuerte en el delantero, sobre todo por el contexto en el que aceptó volver a Santa Fe. Rodríguez había dejado Atlético Tucumán —donde ya se planificaba su despedida, su biografía, e incluso un proyecto audiovisual— para regresar a Colón en un momento crítico, con el equipo en caída libre y con pocas respuestas futbolísticas.

“Él dejó a su familia, interrumpió un contrato y vino a un lugar donde sabía que la situación era extrema. Y lo fue. Se quedó igual, se puso la camiseta, empujó. Pero claro que le afecta. A cualquier persona le afecta que le digan que no va a ser tenido en cuenta”, expresó San Juan.

Aun así, destacó la competitividad y la mentalidad del Pulga. “Si le decían que arrancaba quinto, sexto o séptimo, se quedaba a pelearla. Él es así: siempre corrió desde atrás y terminó ganando su lugar. Pero acá la decisión es otra. No forma parte del proyecto”.

Un semestre incómodo y sin continuidad

San Juan también reconoció que el paso del Pulga por este semestre en Colón no fue el esperado. A la falta de continuidad futbolística se sumó un clima institucional complicado, salarios retrasados y la sensación permanente de inestabilidad. “Fue difícil. Muy difícil. Pero tampoco es extraño en el fútbol argentino. Muchos clubes pasan por momentos así. Lo que molesta es la incertidumbre, no saber qué va a pasar”, explicó.

El representante aseguró que, una vez resuelto el acuerdo de salida, comenzará formalmente la búsqueda de un nuevo club. De hecho, confirmó que ya hubo contactos: “Me llamaron de Chile. Pero todo depende de qué quiera hacer él. Si quiere mudarse, si quiere llevar a su familia, si quiere quedarse en Argentina. Primero hay que cerrar lo de Colón, después veremos”.

El empresario también dejó en claro que espera un diálogo directo con la dirigencia para definir los términos de la rescisión. “Alguien del área económica tiene que sentarse a arreglar los números. No hay otra manera. Se tiene que resolver sí o sí”.

Respaldo a la nueva conducción

San Juan evitó abrir viejas heridas con la gestión de José Vignatti y se mostró predispuesto a trabajar con José Alonso. “Lo importante es que Alonso sea independiente, que pueda decidir y respaldar a la gente que eligió. Me parece que está yendo por el camino adecuado con Colotto y Medrán”, sostuvo.

LEER MÁS: Ezequiel Medrán, tras la llegada de Diego Colotto: "Estamos reconstruyendo un Colón protagonista"

La salida del Pulga parece un hecho. Solo resta que la dirigencia y el representante logren acordar los términos administrativos para que el delantero pueda avanzar hacia su próximo destino. Entre tanto, su segundo ciclo en Colón se encamina hacia un cierre anticipado, muy lejos del final ideal que alguna vez imaginó cuando decidió volver para pelear por la permanencia.