Vignatti, sobre la nueva era en Colón: "Las expectativas son buenas"

José Vignatti, expresidente y actual síndico de Colón, se refirió al armado del plantel, a la llegada de Diego Colotto y la salida de Pulga Rodríguez.

10 de diciembre 2025 · 08:00hs
Vignatti, sobre la nueva era en Colón: Las expectativas son buenas

José Vignatti, expresidente de Colón y hoy síndico de la comisión directiva encabezada por José Alonso, volvió a aparecer públicamente para dejar sus primeras impresiones sobre el rumbo que está tomando el club.

En diálogo con LT10 (AM 1020), el histórico dirigente brindó un mensaje de apoyo a la nueva conducción y pidió paciencia en un momento donde el Sabalero se encuentra en pleno proceso de reconstrucción institucional y deportiva.

Un arranque que lo deja conforme

Vignatti se mostró satisfecho con las primeras decisiones que tomó la dirigencia y destacó la incorporación de Diego Colotto como manager, pieza clave en la estructura deportiva.

“Arranca todo como corresponde. Estoy contento con la llegada de Diego Colotto, las expectativas son buenas. Estoy ansioso como todo hincha. Pero bueno, todo tiene su tiempo”, expresó, dejando entrever entusiasmo pero también cautela.

Un rol colaborativo, sin interferencias

Consultado sobre cómo será su participación en las decisiones importantes, el exmandatario remarcó que intervendrá únicamente cuando lo consideren necesario.

“Cuando me pidan seguramente opinaré; si no me lo piden es porque no será necesario. Se abre una nueva posibilidad, hay que esperar, darle tiempo. Falta mucho para arrancar, y ojalá que cuando llegue febrero estemos en condiciones de hacerlo como todos esperamos”, señaló.

Vignatti recordó además que el armado del plantel será una tarea ardua en un lapso relativamente corto: “Hay que armar un equipo entero. Hay tiempo, pero no tanto. Es un mes y medio, casi dos, pero pasa rápido. Hay que resolver muchas cosas. Es la labor de todo dirigente”.

La ventaja de un técnico que ya conoce el club

Uno de los aspectos que, según Vignatti, favorecen al futuro inmediato es el conocimiento previo del entrenador con el ecosistema sabalero.

“Tenemos una ventaja relativa, pero ventaja al fin: el técnico ya estuvo en el club, conoce el ambiente, a los jugadores de inferiores y a quienes integraron el plantel profesional. Él decidirá”, destacó.

Fiel a su perfil, Vignatti admitió que, si dependiera de él, sumaría una gran cantidad de futbolistas para reforzar al equipo. “Yo traería 30 (risas). Tengo vistos a varios. Si me piden opinión, la voy a dar. Y si hay que hablar con representantes o dirigentes, también lo haré. Pero José (Alonso) es muy experimentado, trabajó siempre al lado mío y conoce todo. Yo estaré para aportar lo que pueda”.

Sobre el Pulga Rodríguez, silencio y prudencia

Respecto a la salida de Luis Miguel Rodríguez, una de las noticias fuertes de las últimas horas, el exmandatario prefirió evitar comentarios. “No sabía. Prefiero no opinar, es una decisión de la parte deportiva”, indicó.

