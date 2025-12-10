Quiénes son los dos jugadores por los que ya avanza Colón

Colón avanza firme por un defensor y un volante, ya que hay coincidencia entre el DT Ezequiel Medrán y el director deportivo Diego Colotto.

Colón comenzó a mover fuerte sus primeras fichas en el mercado de pases y, apenas horas después de la presentación de Diego Colotto como secretario deportivo, ya quedaron expuestos los dos nombres que encabezan la lista de prioridades: Ignacio Antonio y Federico Tevez.

El propio entrenador, Ezequiel Medrán, los mencionó públicamente en la conferencia que compartió con el flamante dirigente, y confirmó que ambos se encuentran entre los perfiles que encajan en el plan deportivo para reconstruir el plantel.

Ignacio Antonio, el volante que conoce la mano de Medrán

La primera referencia del técnico fue directa. Medrán admitió el interés por Ignacio Antonio, volante central de 29 años, a quien dirigió en Gimnasia y Esgrima de Mendoza y cuyo contrato allí no será renovado. “Es un jugador que tuve durante la temporada pasada. Está dentro de la consideración, pero luego surgen negociaciones donde se decidirá si es viable o no. Hemos hablado con Diego; después se decidirá, pero sí, obviamente está dentro de los jugadores que están en consideración”, expresó el DT.

image

Antonio viene de disputar 36 partidos en 2024 —sumando 2.857 minutos— y marcar dos goles entre Primera Nacional y Copa Argentina. Fue uno de los futbolistas más utilizados por el Lobo mendocino, con participación sostenida y regularidad en la mitad de la cancha.

Formado en Juventud Unida de Villa Esther, debutó profesionalmente en Instituto y luego pasó por San Martín de San Juan y Deportivo Maipú, hasta transformarse en una pieza clave en Gimnasia. Medrán valora su orden táctico, su intensidad para sostener el bloque defensivo y su experiencia en un torneo exigente.

Según trascendió, ya existiría un principio de acuerdo entre el jugador y el cuerpo técnico, por lo que las gestiones deberían trasladarse ahora al plano contractual.

Federico Tevez, el defensor que Colón mira y disputa con Ferro

El otro nombre que surge con fuerza es el de Federico Tevez, marcador central derecho de 26 años que actualmente juega en Quilmes. Su situación contractual es particular: en enero, Tigre compró el 50% de su pase y lo firmó hasta diciembre de 2027, pero seis meses más tarde lo cedió a préstamo a Quilmes sin llegar a hacerlo debutar.

En el Cervecero, su casa futbolística desde inferiores, Tévez acumuló 79 partidos oficiales y tres goles desde su debut en 2022. Hoy es uno de los defensores más consolidados de la Primera Nacional.

image

Sin embargo, la disputa por el zaguero no será sencilla. Ferro también lo pretende, y según informaron desde Caballito, el nuevo manager Pablo Frontini ya habría hecho una propuesta concreta: un préstamo de 20.000 dólares para asegurarlo. Tigre, dueño de la mitad de su ficha y con contrato largo, tendrá peso en la decisión final.

El proyecto deportivo empieza a tomar forma

En conferencia, Medrán también reveló el trabajo que viene realizando junto a Colotto en estas semanas de evaluación y armado del plantel: “Yo hice un scouting de 70 u 80 jugadores, donde ya minimicé a 25. Diego también tiene un scouting de 100 jugadores y en algunos hemos consensuado y ya se encuentra trabajando con algunos llamados”.

LEER MÁS: Vignatti, sobre la nueva era en Colón: "Las expectativas son buenas"

La prioridad es clara: reconstruir un equipo completo en un mercado corto y competitivo. Con la pretemporada a la vuelta de la esquina y el arranque del Apertura cada vez más cerca, Colón busca avanzar rápido.

Antonio y Tevez aparecen como las primeras piezas de un rompecabezas que recién empieza a tomar forma. Si las negociaciones avanzan como esperan en el club, podrían ser los primeros refuerzos del ciclo Medrán–Colotto. Si querés, puedo armar otra versión con una redacción completamente diferente o enfocada en un ángulo más analítico.