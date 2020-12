La inversión de Colón que termina siendo un gran gasto

La apuesta a José Vignatti no le salió bien y lejos de convertirse en un negocio redituable, la llegada del delantero a la entidad del barrio Centenario se convirtió en un importante gasto que jamás se podrá recuperar. Con una economía argentina que se erosionó en los clubes desde marzo, la buena intención del futbolista de acceder a un recorte de salario no tapa algo que se pensó pero en la práctica no se dio.

El 8 de enero Fernández firmó su contrato con la institución. Colón le compró la totalidad del pase, pasando a ser el jugador mejor pago del plantel que orientaba Diego Osella y con un vínculo rubricado por tres años y medio.

Su debut fue el 2 de febrero, cuando a los 12 minutos del segundo tiempo ingresó por Wilson Morelo, en lo que sería derrota 1-0 frente al Banfield de Hernán Crespo. El equipo no daba pie con bola, luego de tantos cambios de entrenadores y la finalización de la Superliga 2019-20 lo encontraría deambulando por el fondo de las posiciones.

Se desató la pandemia, volvió Eduardo Domínguez y los facultativos que se unieron a Fernández fueron en pos de recuperarlo de sus adicciones. No vamos a extendernos en este artículo ni haremos hincapié en todas las noticias que rodearon al jugador y nada tuvieron que ver con verlo dentro de una cancha.

Esas idas y vueltas, su caso de Covid-19 jamás reportado oficialmente por el club, lo volvieron atrás en sus pretensiones de mostrarse y poder devolverle al club y a los hinchas ese amor que lleva adentro por los colores.

Hubo que esperar hasta la 3ª fecha de la Copa Diego Maradona para verlo nuevamente en cancha: sustituyó al colombiano Morelo a los 28' del complemento en Santa Fe. El Sabalero se impuso 2-0.

La fecha siguiente, Fernández ingresó a los 33' de la segunda mitad, nuevamente por Morelo y entre otras cosas, se lo vio activo y con la asistencia para que Facundo Farías anote el segundo. "Agradezco la sinceridad del técnico, que me dijo que me va a ir llevando de a poco", expresó, palabras más, palabras menos, después del cotejo.

Brian Fernández 1.jpg Brian Fernández marcó un gol en cinco partidos con Colón. Gentileza | Pool ARGRA

Nada hacía suponer que todo ese proceso tendría nuevamente una piedra en el camino, tal vez la más gigante para cambiar la mirada sobre el delantero. Porque más allá de perder el 28 de noviembre contra Independiente, en el Brigadier López, Fernández ingresó a los 19' del segundo tiempo por Tomás Chancalay y en tiempo de descuento marcó el único gol oficial con la sangre y luto.

Eso, más la rotación que impuso Domínguez, le dio la posibilidad de ser titular en Santiago del Estero frente a Central Córdoba. Le hicieron el penal que convirtió Luis Rodríguez y fue reemplazado por Christian Bernardi a los 14 del complemento.

Lo que vino después ya lo detallamos: problema gastrointestinal anunciado por el club antes de recibir a Gimnasia (LP), su salida de la lista de convocados, y las reiteradas faltas a los entrenamientos, con un entredicho que sería el punto límite entre la relación con el actual cuerpo técnico.

Solamente el tiempo transcurrido marcará si aquellos minutos en la Madre de Ciudades fueron lo último que se vio de Brian Fernández con la camiseta de Colón.