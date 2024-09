Zahir Yunis: "No me esperaba debutar en Colón, estoy muy feliz"

Zahir Yunis hizo su estreno en la Primera División de Colón, en una de las grandes apuestas de Martín Minella, DT interino, quien lo promovió desde el Selectivo. Luego, justificaría su inclusión en la falta de volantes centrales de ese corte en el plantel profesional.

Zahir Yunis y el sueño de su estreno en la Primera de Colón

Zahir Yunis habló con Sol Play (FM 91.5) de lo que significó su debut en la Primera División de Colón. En tanto que también reveló lo que le manifestó Diego Osella, nuevo entrenador del plantel profesional, en los primeros días de sus prácticas en el Predio 4 de Junio.

En cuanto a la oportunidad que se le dio de debutar en Colón, Zahir Yunis contó que "no me esperaba ir de arranque. Tenía un poquito de fe de poder llegar a estar convocado para ir al banco, pero ir de arranque no me lo esperaba tanto. Pero me tocó el martes y el miércoles, trabajé con el equipo titular y estoy refeliz. Lo único que tuve fue ansiedad, quería jugar y que salga bien, que sea lo que Dios quiera".

Se le pidió que haga un análisis de su estreno en Colón, y afirmó: "Quise ver el partido porque tuve algunos errores en algunos pases que quise hacer largos y no coordiné con mi compañero, que vino a buscar corto. Pero son detalles, errores del partido".

El trabajo de Zahir Yunis en el mediocampo de Colón

En cuanto a la sociedad en el mediocampo que armó con Nicolás Tapone, Zahir Yunis reveló: "A mí me gusta muchísimo jugar solo, pero tener a alguien como Nico es como tener una mochila de oxígeno, la verdad que te da una mano increíble".

Mientras que sobre la competencia con Alan Forneris por el puesto, el volante central de Colón indicó: "Creo que depende más de lo que requiera el equipo. Él te puede brindar otra cosa y yo puedo brindar, por ejemplo, marca e intensidad; él te agarra la pelota y te hace jugar tranquilamente".

Sobre el final se lo consultó si ya tuvo la chance de hablar con Diego Osella, nuevo DT de Colón, y Zahir Yunis reveló: "Se presentó a todo el grupo y me hizo un par de correcciones, a mí y a casi todos los chicos igual. Y respecto a si me tengo fe para el sábado: si me toca sí, si no irá un compañero. Voy a trabajar para estar, si me toca mejor y, si no, no pasa nada".