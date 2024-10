La palabra ambición no figura en el diccionario de Colón

Colón sumó un empate ante Atlético de Rafaela que no le sirve para nada. Y es que en la búsqueda por terminar más arriba en la tabla para afrontar el Reducido, un punto no le modifica la posición, ni le asegura poder contar con ventaja deportiva pensando en lo que viene.

Con ausencias importantes, Colón dio batalla pero no pudo ante San Isidro

La misma que había evidenciado en el empate 0-0 ante Chaco For Ever, en donde no pateó al arco rival. Y ante Atlético de Rafaela estuvo cerca de repetir semejante estadística, pero en el final tuvo dos chances producto de dos centros.

La de Braian Guille fue más clara que la de Javier Toledo, pero muy poco para un equipo que tiene la obligación de ser protagonista. Pero además, por los rivales que enfrentó, a los que jamás pudo llevárselos por delante.

Chaco For Ever se ubica en la 15° posición con 37 puntos. Y a ese equipo Colón no le pudo ganar, ni siquiera generarle una chance clara para convertir. Y fue el equipo chaqueño el que dispuso de las opciones más nítidas para anotar.

Y contra Atlético de Rafaela, Colón recién dispuso de una chance luego de los 30' del complemento. Ante un rival que está 18° con 29 puntos y peleando para mantener la categoría.

A esos dos equipos Colón no pudo ganarles, pero lo más preocupante es que ni cerca estuvo de hacerlo. Y en el medio perdió como local ante San Telmo.

Pero los dos empates generaron mayor preocupación que la derrota, ya que San Telmo es buen equipo que pelea arriba y en ese partido, Colón no mereció perder.

Claramente a Colón le falta ambición y todavía no dimensionó el contexto que atraviesa. De una vez por todas, este equipo debe hacerse cargo de la camiseta que lleva puesta.

Colón no puede salir a la cancha a ver que pasa. Y menos ante rivales tan limitados como los que enfrentó. Está obligado a marcar la diferencia que existe entre un plantel y el otro. Pero eso no viene ocurriendo y es realmente lo preocupante pensado a futuro.