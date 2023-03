En diálogo con Marcelo Benedetto en DSports Radio, FM 103. 1, reconoció que "con Brian estamos hace 8 años. Venimos luchándola fuerte con esta enfermedad hace 3 años".

Cuando dejó su opinión sobre el auto abandonado y desaparición, expresó que “el no estaba desaparecido, si algún día pasa, yo voy a informarle a los profesionales y la policía. No estuvo desaparecido, sí en unos días malos, junto con los profesionales no le perdimos el rastro".

Y más adelante, subrayó: "Se quedó sin nafta en el auto y me avisó a mí y decidimos con mi grupo de tratantes no transferirle dinero y que no use el vehículo".

Fessia también confesó la difícil situación de intentar contener al jugador, al decir que "yo sé que tengo que pensar en mi hijo y no tengo que ir a buscarlo. No puedo meterme en lugares peligrosos a ir a buscarlo".

En el transcurso de un crudo relato también agregó: "Sabemos quién le abre la puerta, quién le accede cosas y quién. Christian (Bragarnik) es la única persona que nos ayuda".

También dejó su pensamiento en referencia a la actitud que tomó Colón, luego de sus reiteradas faltas en su tercer proceso en la institución. Al respecto, disparó: "Cuando vino a Colón no queríamos que firme. Tenía otra oferta, lejos de Argentina, no queríamos que se quede acá".

En la parte final, a corazón abierto lanzó un pedido de ayuda: "Brian está contenido, contamos con un grupo de profesionales. Cuando está bien es triste, porque deseo que sea así toda la vida. Le pido a la gente que no lo agreda, porque no lo ayuda y nos juega en contra a nosotros".