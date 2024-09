La primavera llegó para Colón: volvió a ganar como visitante y el sueño está intacto

Poco le importó al Rojinegro y menos a Christian Bernardi quien se hizo cargo de la ejecución para el 1-0 y en tiempo de descuento Braian Guille marcó un golazo para el definitivo 2-0 que despierta nuevamente la ilusión de la gente.

Colón y un primer tiempo muy mal jugado

Los primeros minutos del partido, mostraron a Almagro dominando las acciones, intentando jugar por los costados, sobre todo por el sector izquierdo para desbordar y meter centros.

Así se presentaba el partido, con el elenco local proponiendo y con Colón haciendo lo que podía, ya que al Sabalero le costaba controlar la pelota y mostrarse ordenado en la zona media.

Si bien Almagro carecía de contundencia, llegaba seguido al área rojinegra, pero fallaba en el último pase o en la resolución de la jugada. Fue así como generó varios tiros de esquina que no supo aprovechar.

A Colón se lo observaba maniatado e impreciso en el manejo de la pelota. Y el único argumento era buscar a Javier Toledo por arriba que debía pelear con los marcadores centrales del equipo local.

LEER MÁS: Minella: "Demostraron que podemos recuperar el Colón que todos queremos"

El partido no era bien jugado, a los dos equipos les costaba progresar en ataque y abundaban las imprecisiones. Mucha lucha, pero muy poco fútbol.

El encuentro era equilibrado y la más clara la tuvo el Tricolor con un cabezazo desviado de Luis Leal luego de un centro desde la izquierda de Franco Vedoya.

La primera aproximación de Colón llegó a los 31' cuando Javier Toledo de espaldas giró y remató por encima del horizontal, siendo el delantero lo más peligroso del elenco rojinegro.

Embed - ¡#COLÓN VENCIÓ a #ALMAGRO con un POLÉMICO PENAL SOBRE LA HORA! | Almagro 0 – 2 Colón | Resumen

Con el correr de los minutos, el Rojinegro emparejó el trámite del partido, aunque ninguno de los dos equipos hacía méritos como para ir ganando.

El empate se ajustaba a lo que se observaba en el campo de juego. Un pelota que perdió Nicolás Talpone a los 41' casi le cuesta caro, pero Vicentini estuvo atento para cortar y que la jugada no termine siendo más peligrosa.

Fue realmente muy pobre el primer tiempo que jugó Colón y ante un rival muy limitado como Almagro. De hecho, el Tricolor no logró aprovechar las ventajas que otorgó el Sabalero de mitad de cancha hacia atrás.

Colón mejoró y lo definió en el segundo tiempo

En el inicio del segundo tiempo y cuando se jugaban apenas 2' Colón se aproximó al arco de Almagro con un tiro de esquina que derivó en Federico Jourdan y el remate del volante sabalero fue atajado por Christian Limousin.

Y en esos primeros minutos, el Sabalero salió decidido a ganar el partido, fue así como comenzó a generar tiros de esquina, buscando arrinconar a su rival.

Pero un grosero error de Braian Guille pudo poner al equipo local arriba, ya que perdió una pelota luego de un tiro de esquina a favor de Colón, pero Leal de muy flojo rendimiento terminó definiendo desviado.

El Tricolor volvió a avisar luego de otra pelota perdida por parte de Nicolás Talpone y en esta oportunidad el que probó fue Diego Vázquez, pero la pelota se fue desviada.

Y posteriormente el que evitó el gol del equipo local fue Vicentini quien alcanzó a manotear el balón que luego pegó en el travesaño, en un momento en el que parecía que Colón se perfilaba mejor, pero Almagro respondía.

A los 14' de la segunda etapa, el DT Martín Minella dispuso dos variantes. Salieron: Federico Jourdan y Brian Farioli, ambos de muy bajo rendimiento para los ingresos de Facundo Taborda y Joel Soñora.

La idea del entrenador era refrescar la zona media y con Soñora en cancha comenzar a controlar la pelota, algo que el equipo no había tenido a lo largo del partido.

Cuando se jugaban 20' el que apareció fue Guille quien en una maniobra personal sacó un remate de zurda de media distancia que se fue cerca del arco del equipo local.

A partir de esas dos variantes, el Sabalero se animó más entendiendo que era un partido ganable. El cotejo era equilibrado, pero el que tenía mayor ambición era el elenco conducido por Martín Minella.

LEER MÁS: El uno por uno de la victoria de Colón ante Almagro

Almagro no inquietaba al Rojinegro y el que comenzaba a aparecer era Guille buscando el desequilibrio individual. Colón se insinuaba más peligroso que el Tricolor

A los 34' el que volvió a intentar fue Guille, el jugador más desequilibrante de Colón en la segunda etapa, pero su remate terminó siendo controlando por el arquero Limousin.

A Colón le faltaba profundidad, pero tenía el control del partido, ya que el rival no atacaba y el encuentro se jugaba más tiempo en el campo del Tricolor.

Pero el árbitro Lucas Comesaña le daría una enorme mano a Colón, cuando cobró un inexistente penal en favor del Sabalero cuando Genaro Rossi se cayó solo dentro del área y el árbitro sancionó la pena máxima.

El que se encargó de la ejecución fue Christian Bernardi quien con su experiencia definió de buena manera para establecer el 1-0 con el que Colón cortó una racha de 10 partidos sin ganar como visitante.

Pero faltaba la frutilla del postre que llegó en tiempo de descuento con un golazo de Braian Guille quien terminó siendo la figura en el triunfo del Sabalero por 2-0.

Síntesis

Almagro: 1-Christian Limousin; 4-Lauro Gamba, 2-Matías Molina, 6-Alan Alegre, 3-Denis Brizuela; 8-Laureano Rodríguez, 5-Luis Jérez Silva, 11-Franco Vedoya, 10-Diego Vásquez; 7-Joel Orlando y 9-Luis Leal. DT: Lucas Sparapani.

Colón: 1-Manuel Vicentini; 4-Thiago Yossen, 2-Paolo Goltz, 6-Fabián Henríquez, 3-Facundo Castet; 5-Zahir Yunis, 7-Nicolás Talpone; 8-Federico Jourdan, 10-Braian Guille, 11-Brian Farioli; y 9-Javier Toledo. DT: Martín Minella.

Goles: ST 43' Christian Bernardi (C), 47' Braian Guille (C).

Cambios: ST 14' Facundo Taborda x Jourdan (C), Joel Soñora x Farioli (C), 20' Genaro Rossi x Toledo (C), 30' Oscar Garrido x Yossen (C), Christian Bernardi x Talpone (C), 31' Laureano Troncoso x Leal (A), Joaquín Ibañez x Vedoya (A), 37' Mateo Montenegro x Jérez Silva (A) 45' Gonzalo Silva x Alegre (A).

Amonestados: Vedoya, Jérez Silva, Molina y Gamba (A), Garrido (C).

Árbitro: Lucas Comesaña.

Estadio: Tres de Febrero.