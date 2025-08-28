"Me gustaría que Colón sostenga el ritmo y la intensidad por más tiempo"

El entrenador de Colón Ezequiel Medrán habló sobre el presente del equipo y lo que busca: "Debemos lograr ser compactos y ordenados", opinó

Ezequiel Medrán debutó como DT de Colón en el partido ante Chacarita. Y si bien el Sabalero no pudo ganar, el rendimiento del equipo mejoró de manera notoria en relación a lo que venía mostrando.

En consecuencia , el flamante entrenador quedó conforme con lo realizado por el equipo, sabiendo que en estas seis fechas que restan hasta el final de la competencia, el objetivo es terminar de la mejor manera.

En la semana previa al encuentro ante Defensores de Belgrano, Medrán dialogó con el programa institucional Sangre y Luto por Aire de Santa Fe 91.1.

El análisis de Ezequiel Medrán

"Sabemos que tenemos mucho trabajo por delante y estamos comprometidos en eso. Es lo que nos tocó, hay que asumirlo y hacer lo mejor posible para lo que resta del torneo", aseguró.

En cuanto a la propuesta futbolística que busca afianzar dijo: "Me gusta cuidar el cero, pero también generar sociedades que puedan ofrecer soluciones dentro del campo. Y lograr ser compactos y ordenados".

En relación al partido contra Chacarita, opinó: "El equipo hizo mérito para ganar. Tuvimos el balón y Colón mostró una mejor disposición, ya sea con pelota o sin pelota. Lo positivo fue la actitud que mantuvo el equipo".

En otro tramo de la charla aseguró: "Me gustaría sostener el ritmo y la intensidad durante más tiempo, porque la realidad es que nos encontramos con un plantel con muchos lesionados".

Consultado por los objetivos que se traza, expresó: "La segunda final que tenemos es el lunes contra Defensores de Belgrano, ya que todos los partidos son importantes".

Y por último, Medrán manifestó: "Todos los jugadores, sin importar su nombre o edad, tienen la misma oportunidad de ganarse un lugar en el equipo. Lo que a mí me importa es el rendimiento".