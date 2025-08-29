Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón y la posibilidad de repetir equipo: ¿cuándo fue la última vez que sucedió?

Ezequiel Medrán repetiría el equipo titular de Colón que viene de empatar ante Chacarita. El último antecedente, ¿cuándo se dio?

29 de agosto 2025
El próximo lunes, Colón visitará a Defensores de Belgrano en el estadio Juan Pasquale, desde las 19.10, por la fecha 29 de la Zona B de la Primera Nacional. El dato saliente en la previa es que Ezequiel Medrán podría repetir la formación que igualó 1-1 ante Chacarita en el Brigadier López, en lo que fue su debut como entrenador sabalero.

El último antecedente en Colón

Para encontrar la última vez que Colón repitió el mismo once titular de un partido a otro, hay que retroceder más de seis meses, hasta el inicio del campeonato. Fue en las fechas 3 y 4, cuando el equipo que por entonces dirigía Ariel Pereyra venció consecutivamente a Mitre de Santiago del Estero (1-0 en condición de visitante, el 23 de febrero, con gol de Brian Negro) y luego a Chaco For Ever (2-1 el 2 de marzo en Santa Fe, con tantos de Emmanuel Gigliotti y Federico Jourdan, mientras que Facundo Sánchez —en contra— descontó para los chaqueños).

En aquellos encuentros, Colón alineó a: Marcos Díaz; Guillermo Ortiz, Nicolás Thaller y Brian Negro; Facundo Sánchez, Alan Forneris, Nicolás Talpone y Facundo Castet; Christian Bernardi, José Barreto y Emmanuel Gigliotti.

Mitre Colón Emmanuel Gigliotti.jpeg

De ese equipo inicial, hoy solo permanecen como titulares Guillermo Ortiz, Facundo Castet, Nicolás Talpone y José Barreto. El resto atraviesa distintas situaciones: Gigliotti está suspendido para este encuentro, Marcos Díaz fue marginado del plantel, Bernardi se encuentra lesionado y Forneris fue transferido a Racing.

Medrán, ¿apuesta por la misma fórmula?

De esta manera, Medrán apostaría a la continuidad de la formación que debutó en su ciclo frente a Chacarita, con la siguiente probable alineación para enfrentar al Dragón: Tomás Giménez; Gonzalo Bettini, Gonzalo Soto, Guillermo Ortiz y Facundo Castet; Federico Jourdan, Oscar Garrido, Nicolás Talpone e Ignacio Lago; José Barreto y Facundo Castro.

La chance de repetir equipo después de tanto tiempo no es un detalle menor para un Colón que busca estabilidad y regularidad en el tramo decisivo del torneo, donde llega muy lejos de la chance de jugar el Reducido, también de la alternativa de perder la categoría pero con el claro objetivo de mejorar su imagen.

