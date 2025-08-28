Colón tiene otra pieza más "en capilla" para visitar a Defensores de Belgrano

De cara al duelo ante Defensores de Belgrano, Colón varios jugadores al límite, cuando lo que no sobran son las opciones en esta Primera Nacional

El presente de Colón en la Primera Nacional pasa por sostener la categoría y el próximo escollo será visitar a Defensores de Belgrano por la fecha 29 del Grupo B. El cuerpo técnico que encabeza Ezequiel Medrán suma una nueva preocupación: cada vez son más los jugadores que están al límite de amarillas.

Para este compromiso, el que no podrá estar es Emmanuel Gigliotti, quien llegó a la quinta tarjeta y deberá cumplir una fecha de suspensión. Pero no es el único caso que obliga a encender las alarmas: en el empate frente a Chacarita, Federico Jourdan sumó su cuarta y se suma a la lista de jugadores "en capilla", que ya integraban Guillermo Ortiz y Brian Negro.

Federico Jourdan Colón Chacarita Federico Jourdan tiene cuatro amarillas en Colón.

Colón, en alerta amarilla

Además, Marcos Díaz también tiene cuatro amarillas, aunque su situación es distinta, ya que sigue apartado del plantel profesional y no forma parte de las convocatorias actuales.

La situación plantea un dilema claro para Medrán: cuidar a los jugadores para no perderlos por suspensión o arriesgar, sabiendo que cada punto es clave para sostener la categoría. En el contexto actual, el DT no tiene demasiado margen para rotar, ya que el equipo necesita resultados de forma urgente y la tabla no permite especulaciones.

Con la recta final del torneo cada vez más cerca y la presión creciendo, estas sanciones y acumulaciones obligan a ajustar fino tanto en lo táctico como en la planificación. No es el primer obstáculo que enfrenta el cuerpo técnico, pero sí uno que se vuelve recurrente y que le agrega tensión a cada fecha.