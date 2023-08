"En el último año se cometieron muchos errores, donde las contrataciones no fueron buenas y no podíamos seguir así, porque nos estábamos yendo al descenso. Entonces se dio un cambio radical, trabajando todos juntos, con Pipo (Gorosito) y (Miguel) Abbondándolo y los dirigentes. Estamos todos unidos. Hace 20 días que vivimos a full. Mi mujer me dijo que me iba a poner una pieza a disposición (risas). En mi caso, gastando los últimos cartuchos con mucho entusiasmo", confesó uno de los vicepresidentes de Colón, Patricio Fleming, respecto al presente y sobre lo que hubo que hacer para intentar estar a la altura en la nueva temporada.