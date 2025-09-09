¿Quién puede volver? Colón no para y ahora se enfoca en el partido límite ante Talleres (RE)

Uno Santa Fe | Colón | Colón

El plantel de Colón no paró luego del revés en casa con Estudiantes (RC) para empezar a prepara la visita a Talleres (RE) por la fecha 31. ¿Quién puede volver?

Ovación

Por Ovación

9 de septiembre 2025 · 13:27hs
Tras la caída como local ante Estudiantes de Río Cuarto, el plantel de Colón no tuvo descanso este martes y rápidamente retomó los entrenamientos con la mente puesta en la visita a Talleres (RE) por la 31ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

El encuentro, que se jugará el domingo, aparece como un partido límite para un equipo que sigue sin reaccionar y se hunde en una preocupante racha negativa. El Sabalero arrastra siete partidos sin ganar y cada presentación parece sumar una nueva preocupación. En ese contexto, el cuerpo técnico encabezado por Ezequiel Medrán decidió no dar jornada libre tras el revés en el Brigadier López y comenzar de inmediato la preparación para un duelo clave, que podría sellar la permanencia o, por el contrario, comprometerla aún más.

La semana será corta: el viaje a Buenos Aires está previsto para el sábado por la mañana, por lo que el margen de trabajo es menor al habitual. En cuanto al plantel, se aguarda por la evolución de Cristian García, quien quedó al margen del último partido supuestamente por una contractura.

Por ahora, la receta de Medrán de Colón no da resultados.

Quien podría volver a ser considerado es Lautaro Gaitán, mientras que Christian Bernardi sigue descartado: tiene para al menos dos semanas más de recuperación. El resto de los jugadores que sumaron minutos ante Estudiantes (RC) presentan solo fatigas musculares y estarían a disposición. Guillermo Ortiz y Federico Jourdan siguen con cuatro amarillas, por lo que estarán todavía para jugar.

La situación de Colón es crítica. El equipo no encuentra respuestas futbolísticas ni anímicas, y el descenso, que hasta hace poco parecía lejano, comienza a asomar como una amenaza concreta. Medrán tendrá por delante días clave para intentar corregir el rumbo y cortar una malaria que parece no tener fin.

