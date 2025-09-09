¿Quién puede volver? Colón no para y ahora se enfoca en el partido límite ante Talleres (RE)

El plantel de Colón no paró luego del revés en casa con Estudiantes (RC) para empezar a prepara la visita a Talleres (RE) por la fecha 31. ¿Quién puede volver?

Tras la caída como local ante Estudiantes de Río Cuarto , el plantel de Colón no tuvo descanso este martes y rápidamente retomó los entrenamientos con la mente puesta en la visita a Talleres (RE) por la 31ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

• LEER MÁS: Qué les queda a Colón y sus rivales en la pelea por no descender

El encuentro, que se jugará el domingo, aparece como un partido límite para un equipo que sigue sin reaccionar y se hunde en una preocupante racha negativa. El Sabalero arrastra siete partidos sin ganar y cada presentación parece sumar una nueva preocupación. En ese contexto, el cuerpo técnico encabezado por Ezequiel Medrán decidió no dar jornada libre tras el revés en el Brigadier López y comenzar de inmediato la preparación para un duelo clave, que podría sellar la permanencia o, por el contrario, comprometerla aún más.

• LEER MÁS: Un plantel de Colón que hasta se atrevió a humillar el Cementerio de los Elefantes

La semana será corta: el viaje a Buenos Aires está previsto para el sábado por la mañana, por lo que el margen de trabajo es menor al habitual. En cuanto al plantel, se aguarda por la evolución de Cristian García, quien quedó al margen del último partido supuestamente por una contractura.

Ezequiel Medrán Por ahora, la receta de Medrán de Colón no da resultados.

¿Medrán volverá a cambiar en Colón

Quien podría volver a ser considerado es Lautaro Gaitán, mientras que Christian Bernardi sigue descartado: tiene para al menos dos semanas más de recuperación. El resto de los jugadores que sumaron minutos ante Estudiantes (RC) presentan solo fatigas musculares y estarían a disposición. Guillermo Ortiz y Federico Jourdan siguen con cuatro amarillas, por lo que estarán todavía para jugar.

• LEER MÁS: La increíble debacle de Colón reflejada en los últimos 14 partidos

La situación de Colón es crítica. El equipo no encuentra respuestas futbolísticas ni anímicas, y el descenso, que hasta hace poco parecía lejano, comienza a asomar como una amenaza concreta. Medrán tendrá por delante días clave para intentar corregir el rumbo y cortar una malaria que parece no tener fin.