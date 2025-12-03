La última imagen de Víctor Godano tras cerrar su ciclo en Colón

El ahora expresidente de Colón, Víctor Godano, estuvo en la sede para cederle el lugar a José Alonso y se retiró junto a sus pares con perfil bajo. Video

La transición en Colón dejó una escena breve, sobria y cargada de significado. Víctor Godano , ya en condición de expresidente, apareció este miércoles en la sede social para completar el traspaso y entregarle el mando a José Alonso , ganador de las recientes elecciones.

Su presencia marcó la última imagen de una etapa que terminó con más sombras que luces. El acto interno, que duró apenas unos minutos y tuvo un clima estrictamente administrativo, mostró a un Godano distante de la exposición. Fue el primero en retirarse, acompañado por los dirigentes que lo acompañaron durante toda su gestión. Caminó hacia la salida con perfil bajo, saludó al pasar y optó por no dar declaraciones, un gesto que reforzó el tono silencioso de su despedida.

Un cierre que resume una etapa en Colón

El final discreto encaja con la situación del oficialismo, que decidió no presentarse a las elecciones tras un año signado por duras críticas y resultados futbolísticos que golpearon fuerte. La caída deportiva terminó eclipsando las mejoras institucionales que sí se habían impulsado, como obras, orden administrativo y ampliación de algunas áreas del club.

Sin embargo, las decisiones erradas en materia deportiva, especialmente en la conformación de planteles y elecciones de entrenadores, minaron la credibilidad del proyecto y dispararon el desgaste que hoy desemboca en esta salida sin estridencias.

Con la firma de Godano cumplida y Alonso ya en funciones, Colón ingresa en otra etapa. Para algunos, es una oportunidad de reconstrucción; para otros, un momento decisivo para reorganizar prioridades y aprender de los errores recientes.

Lo cierto es que este adiós silencioso de Víctor Godano marca el cierre definitivo de su ciclo y deja paso a una nueva conducción que buscará devolverle al club estabilidad, competitividad y una identidad deportiva más clara.