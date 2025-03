Las dos rachas positivas que cortó Colón ante Almirante Brown

La racha había comenzado con los tres empates consecutivos en 2024 ante Atlético de Rafaela 0-0, Deportivo Madryn 1-1 y All Boys 1-1.

Y prosiguieron este año con la igualdad ante Temperley 0-0 y los tres triunfos consecutivos contra Nueva Chicago 2-1, Mitre de Santiago del Estero 1-0 y Chaco For Ever 2-1.

Pero además, el Rojinegro sumaba cinco partidos invicto en condición de visitante. La racha se había iniciado el año pasado con la victoria 2-0 ante Almagro y con los empates ante Chaco For Ever 0-0 y los mencionados frente a Atlético de Rafaela y All Boys.

A los que hay que sumar el triunfo ante Mitre de Santiago del Estero. Así las cosas, el Sabalero volvió a tropezar fuera de Santa Fe, algo que se había repetido en buena parte del Torneo en 2024.

Por otra parte, hacía 11 partidos que a Colón no le marcaban dos goles. La última vez que le habían convertido por duplicado fue en la derrota como local ante Brown de Adrogué por 2-0.