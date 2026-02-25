Emelec oficializó a José Neris como refuerzo y Colón acude a FIFA

En las últimas horas el club ecuatoriano Emelec presentó a José Neris como refuerzo y en consecuencia Colón accionará en FIFA

El conflicto entre Colón y José Neris está lejos de solucionarse . El jugador se dio por despedido y el club asegura que el delantero tiene contrato hasta el 31 de diciembre.

Lo cierto es que Colón posee el 65% de los derechos económicos del jugador y en su momento, el club rojinegro pagó alrededor de 800.000 dólares en cuotas.

Luego de declarar en contra del presidente José Alonso, el delantero uruguayo viajó a Ecuador para arreglar su llegada a Emelec, quien este martes lo presentó como nuevo refuerzo.

LEER MÁS: Colón también ratificó "su compromiso" con la AFA

Así las cosas, ahora Colón demandará a Neris ante FIFA, por el perjuicio que significa para la entidad sabalera, que un jugador que pertenece al club se declare en libertad de acción para firmar en este caso con la institución ecuatoriana.

De este modo, será FIFA quien decidirá el destino de este conflicto. Lo lógico será que Colón reciba un resarcimiento económico por parte de Neris en función de la demanda que presentará.