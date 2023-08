Las polémicas declaraciones de Wanchope Ábila tras fallar un nuevo penal en Colón

LEER MÁS: Semana clave para que Colón levante sus inhibiciones

Pero lo más llamativo ocurrió luego del partido, con declaraciones que se conocieron el domingo por la noche una vez que salió al aire el informe de Paso a Paso de TyC Sports, ya que Wanchope Ábila, quien hace mucho tiempo no habla con los medios santafesinos, opinó de esa jugada, lo que generó una gran molestia en el hincha de Colón, por que dejaron mucha polémicas sus definiciones.

Cuando fue consultado Wanchope Ábila, sobre todo por la polémica que protagonizó con Carcés, dijo: "Es la mímica, siempre la tiene uno y patea el otro. Obvio que si hay otro penal la voy a agarrar, no pasa nada. ¿Qué me va a decir Pipo? Me diría algo si no me acerco a patear el penal".

En cuanto a lo que habrá dicho la gente en Santa Fe, respondió: "Bueno, pero la gente viste... ¿Sabés lo que es conformar a toda el mundo? Es imposible. Lo importante es que ganamos, es lo fundamental. Lo único que sirve en el fútbol es ganar".

Se le hizo mención al que falló en Huracán, que luego ascendió a Primera División, que fue de similares características al que marró con Colón en Avellaneda, y opinó: "En Tucumán. Luego ascendimos, salimos campeones, le dimos una de las mejores épocas a Huracán. En Colón trataremos de pelearla y espermos que termine de la mejor manera para Colón y la gente que se lo merece".

Facundo Garcés, en tanto, que fue quien intentó intermediar entre Botta y Wanchope Ábila, indicó: "Es una acting que hacecemos, cada vez que hay un penal la agarro y absorvo un poco cuando prepotean o chicanean los rivales".

A su turno, cuando a Néstor Gorosito se le preguntó si vio la ejecución del delantero de Colón, contó: "Hoy no lo vi. Ramón patea y no hay problemas, entrenamos toda la semana pero hay veces que suceden estas cosas".