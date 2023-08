La radiografía de los refuerzos de Colón ante Independiente

Néstor Gorosito desconcertó a todos en la conferencia de prensa que brindó tras la victoria de Colón, clave por la permanencia, ante Independiente, en Avellaneda, ya que cuando se le preguntó por los refuerzos expuso que llegaron los que no pidió, y que los que desembarcaron lo hicieron por gestiones de los dirigentes, más allá que hace un par de días indicó que todos lo hicieron con su venia.

"Pedimos un volante de contención que juegue. Los que pedí, no vino ninguno. Quería a Cardozo, Rolón y Sandez, pero no se pudo dar. Un volante mixto paraguayo también, pero no llegó. La mayoría son jugadores que tuve", manifestó Néstor Gorosito, luego de otra convincente actuación de Colón, en Avellaneda, similar a lo ocurrido un par de días antes ante Lanús por la Copa Argentina.

Prensa Colón

Lo concreto es que en Avellaneda nuevamente quedó demostrado el acierto en cuanto a los refuerzos que llegaron para la segunda parte de la temporada, debido a que Alberto Espínola se mostró sólido en defensa, peligroso y criterioso para pasar al ataque, e incluso convirtió el gol de la victoria de Colón. Favio Álvarez jugó e hizo jugar, mientras que Rubén Botta deslumbró con sus destellos y Damián Batallini impuso su jerarquía en un clima hostil, debido a lo resistido que fue por los hinchas de Independiente, tras su paso por el club que no fue de los mejores.

El sitio Colón Stats, en Twitter (), hizo una radiografía de cada uno de los refuerzos de Colón en el partido ante Independiente, con registros que demuestran lo acertado de sus contrataciones, que también le valieron al club una importante inversión en el mercado de pases.

Alberto Espínola: Jugó los 90 minutos, convirtió un gol, protagonizó 2 despejes, 2 intercepciones, 5 quites, 7 recuperaciones, 14 de 20 pases precisos, 3 de 6 pases largos completados y 5 de 8 duelos en el suelo ganados.

Favio Álvarez: Jugó 89' minutos, donde protagonizó 68 toques, con 40 de 51 pases precisos (78%), 4 de 5 pases largos precisos, 3 pases al último tercio, 2 chances de gol creadas, 2 de 4 gambetas realizadas, 3 de 7 duelos en el suelo ganados, 1 de 1 duelo aéreo ganado y 11 recuperaciones.

Rubén Botta: Jugó los 90 minutos, con 69 toques, 19 de 33 pases precisos, 10 pases al último tercio, 3 de 5 pases largos completados, 2 tiros totales, 5 de 8 gambetas realizadas, 10 de 17 duelos en el suelo ganados y 5 faltas recibidas.

Damián Batallini: Jugó 74 minuto, con 48 toques, 1 tiro al arco, 28 de 34 pases precisos (82%), 3 pases al último tercio, 2 de 2 gambetas realizadas, 5 de 9 duelos en el suelo ganados, 3 de 5 duelos aéreos ganados y 3 faltas recibidas.