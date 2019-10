Lavallén: "Queremos entrar en la historia de Colón"

Pablo Lavallén consiguió lo que ningún otro técnico de Colón antes, como fue meterlo en la final de un torneo internacional, como es la Copa Sudamericana, cotejo decisivo que disputará el próximo 9 de noviembre frente a Independiente del Valle en Asunción.

El técnico sabalero en diversos momentos de su carrera se lo relacionó con River, e incluso por su pasado en la institución y el estilo de juego que pregona fue uno de los apuntados para reemplazar a Marcelo Gallardo cuando este decida ponerle punto final a su brillante etapa como DT del equipo millonario.

Lavallén habló con La Página Millonaria donde no solo analizó su presente en Colón, habló de su relación con River, sino que también se refirió a la polémica implementación del VAR en las competencias Conmebol.

Los inicios de Pablo como entrenador comenzaron en las Inferiores de River, donde incluso su hijo tuvo el gusto de jugar. Y más tarde, se le dio la oportunidad de dirigir en Primera a San Martín de San Juan, Atlético Tucumán, Belgrano y ahora Colón.

En el inicio aseguró que jamás dirigiría a Boca por el estrecho vínculo que tiene con River y lo hizo de la siguiente manera: "Mi pasado en River no me permitiría ir a dirigir a Boca. No creo que a ningún hincha se le ocurra llamar a un ex-River para que sea su técnico. Y si eso sucediera, les agradecería pero no puedo por una cuestión de identidad. Estuve trabajando 22 años en el club, como futbolista y como entrenador de las Inferiores. Sé que este tipo de partidos abren puertas. Sé que dirigir la final es un gran logro para un entrenador joven que hace pocos años comenzó su carrera".

Si bien en la actualidad se debe a Colón, el entrenador mantiene la idea de que en algún momento pueda dirigir al equipo de sus amores. Aunque claro, para lograrlo deberán darse diversos factores: "Eso no depende de mí, depende de la gente que tome ese tipo de decisiones. Lo que depende de mí es trabajar, darle herramientas a los jugadores, darle una identidad a los equipos en los que estoy. En Colón hemos llegado a una instancia interesante. Es la primera vez, en 114 años, que Colón va a jugar una final. Es una chance histórica. Uno siempre aspira a dirigir en los mejores equipos del país. Hoy lo que tengo por delante es una final, que queremos ganarla. Tenemos la chance de entrar en la historia de Colón y esperemos aprovecharla al máximo".

También analizó el presente del River de Gallardo, a quien podría enfrentar en las semifinales de la Copa Argentina si consigue sortear a Estudiantes de Buenos Aires y destacó: "Lo disfruto mucho porque en mi época como futbolista vivimos procesos contrarios. Los resultados con el eterno rival no se podían revertir. En los '90, el club salió campeón varias veces y ganó varios torneos, pero los clásicos no los podíamos ganar y lo sufrimos. Uno siempre quiere que el premio sea completo: quiere ganar torneos y también ganarle a Boca. Esta etapa del equipo, de River tanto en la Copa como en torneos esa racha yo la disfruto y la celebro. River necesitaba una época como esta, como así Boca tuvo esa época dorada con Bianchi. Ahora no genera estrés tener que jugar contra el eterno rival. Este equipo transmite tranquilidad".

Cuando se le preguntó por las claves de la victoria de River en la primera semifinal de la Copa Libertadores ante Boca, opinó: "La propuesta que tiene River, hoy en el fútbol argentino, es ambiciosa. A veces por ir en busca de todo, te quedás con las manos vacías. El objetivo del juego es ganar. Cuando uno está convencido por el camino por el cual quiere llegar a ganar, es atacar y pensar en el arco propio. Es una búsqueda muy sana, creo que todos los equipos tendrían que tener esa búsqueda. Creo que esta debe ser la búsqueda de todos los entrenadores. Cuanto más manejás la pelota, más tenés que hacer daño. Celebro la propuesta de River porque ha sido la propuesta de toda la vida que ha tenido el club. Hoy, a pesar de enfrentarse con Boca, las cosas se están revirtiendo".

Por último se le pidió una reflexión sobre la implementación del VAR en los torneos Conmebol y tiró: "El sistema no tiene error. El problema sigue siendo el mismo: las decisiones las toman hombres y los hombres son falibles. Los criterios son dispares, estamos frente a una herramienta nueva, que se está empezando a implementar. El sistema no se equivoca, después la interpretación que le quieran dar los encargados del VAR o los árbitros es otra cosa. Contra las cámaras no se puede objetar nada. Lo que se ve en las imágenes sucede y sucedió. El sistema termina haciendo mucha más justicia".