Lavallén: "Rescato el juego y la personalidad del equipo"

Colón ya no pelea por tres frentes y a menos de un mes de la final histórica de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle, sufrió un nuevo cachetazo tras perder el Clásico, al quedar eliminado de la Copa Argentina.

Esta vez los penales no estuvieron del lado de los Sabaleros, que falló en la definición desde el punto del penal y quedó al margen de uno de los grandes desafíos que tenía en el año, como era llegar a las semifinales de la Copa Argentina.

Pablo Lavallén brindó una conferencia de prensa, donde comenzó hablando de la eliminación del certamen de la siguiente manera: "Los penales, así como muchas veces nos favorecieron hoy no. En el segundo tiempo el equipo tuvo para liquidarlo, lamentablemente nos convirtieron de pelota parada y los penales son así. A los 3' el equipo arrancó con un gol en contra, pero mostró carácter, lo dio vuelta en el primer tiempo. En el segundo tiempo lo manejó bastante bien, pudo aumentar pero no lo hizo, ellos agregaron gente alta y lograron empatarlo".

Mientras que siguió con la explicación de la eliminación y dijo: "Nosotros llegábamos y no la podíamos meter. Generamos, pero no podíamos cerrar el partido y el fútbol es así. Y no se puede analizar un partido por lo que pasa en los penales".

• LEER MÁS: El uno por uno en la eliminación del Sabalero

En cuanto a los cambios que realizó en el complemento, justificó: "Esparza no viene teniendo minutos, hoy era una buena oportunidad para darle, habíamos hablado con el profe para saber cuánto podía aguantar. Jugó 70 minutos, es un jugador que uno le quiere dar rodaje ya que lo va a necesitar más adelante. Podría haber ingresado Chancalay pero con el resultado a favor y con un jugador con más oficio en esa posición como Escobar creíamos que podíamos contener. Cuando empezaron a meter gente alta decidimos sacar a Christian (Bernardi). Es lo que uno va viendo en el partido, lamentablemente no salió".

"El equipo mostró carácter y fútbol, en el momento que parecía que el partido estaba más tranquilo llegó el gol de ellos, por eso la bronca de los jugadores cuando terminó el partido", agregó en otra parte de la charla con los medios.

Para luego volver al rival que los eliminó de la Copa, y afirmar: "Nos enfrentamos a un equipo que jugó con línea de cinco, nunca lo habíamos hecho, con lo cual apostamos a tratar de dejar al Pulga sobre el líbero que tenían y tratar que Bernardi y Esparza jueguen más abiertos, de hecho pasó, por izquierda, con buenas sociedades. Hay partidos donde lo estratégico juega, ellos manejan bien la pelota. La línea de cinco está preparada para jugar ante el 4-4-2 por eso decidimos cambiar".

Y continuó: ""Ellos juegan bien, nosotros teníamos que ser intensos, jugar a uno o dos toques, jugar la pelota rápida. En los últimos minutos terminamos más enteros ya que somos un equipo de Primera. El equipo mereció ganar en los 90, pero el fútbol y los penales son así. A lo mejor un rebote te deja afuera. Sabíamos que eran peligrosos en juego aéreo, y aún así pusimos un equipo sin mucha altura. Tomamos riesgos para jugar, lo hicieron bien. La pelota parada es parte del juego y hay que saberla defender. Cuando quisimos reforzar esa vía nos hicieron el gol, en esto no hay recetas mágicas".

• LEER MÁS: Esta vez Burián no fue héroe y Colón quedó eliminado de la Copa Argentina

Cuando se le preguntó sobre lo anímico de cara a la final de la Sudamericana, dijo: "El equipo tiene que seguir creciendo y mostrando lo que por momentos mostramos hoy. Tenemos que corregir algunos errores que a veces te pueden dejar con las manos vacías. Estamos por el camino correcto. No voy a hacer un drama por una eliminación en los penales, a pesar de que hoy eramos el equipo de Primera División y ellos de la Primera Nacional. Fuimos superiores y por momentos el equipo me gustó ante otro que juega muy bien. Colón salió a imponer condiciones de juego más allá de ir perdiendo a los tres minutos".

Mientras que si nota que los jugadores comenten el error de ya pensar en la final, dijo: "El equipo no está desenfocado, estaba con la cabeza en el partido. Se podrá decir que salió distraído por el gol rápido, pero esto es fútbol. Lo importante es ver cómo te levantas ante las adversidades, y este equipo tuvo personalidad para revertir el marcador, y en el complemento no lo pudo definir, pero se termina perdiendo y es una lástima".

Luego, se le preguntó sobre si la exclusión de Santiago Pierotti fue una decisión dirigencial, tiró: "No es momento para hablar este tipo de cosas".

En cuanto a si es clave el partido por la Superliga ante Godoy Cruz, afirmó: "Todos los partidos son fundamentales, entrenamos para ganar todos los partidos, no solo la final o un Clásico. Nadie entrena para empatar ni para perder, todos los partidos son fundamentales, el de Godoy Cruz, el de River, la final, luego vendrá Vélez, Arsenal.

"De los últimos 10 días rescato el juego y la personalidad de este equipo. En Argentina no hay muchos equipos que reviertan partidos. Los resultados son lo que son, uno no los puede cambiar. Uno como entrenador analiza rendimientos, no resultados".

En el final, cuando fue consultado por la paradoja que haya sido Fernando Zuqui quien falló su último disparo tras marcar el doblete, dijo: "Es fútbol, las cosas que no nos mataron nos hacen más fuertes, y esto seguramente nos hará más fuertes".