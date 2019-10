Esta vez Burián no fue héroe y Colón quedó eliminado de la Copa Argentina

Colón dejó pasar una enorme chance de meterse por primera vez en su historia en la semifinal de la Copa Argentina y cayó frente a Estudiantes de Caseros. Esta vez Leonardo Burián no se puso el traje de héroe y en la definición desde los 12 pasos perdió 7-6 luego de igualar 2-2 en los 90'.

Le faltó definir el partido cuando tenía el resultado a favor y ante un equipo de menor jerarquía. No supo hacerlo, Lavallén metió cambios para sostener el marcador y no ampliarlo y en una pelota quieta le empataron el encuentro.

Se trató de un comienzo frenético, ya que en pocos minutos marcaron dos goles y generaron otra chance para convertir. Comenzó mejor Estudiantes de Buenos Aires, presionando en campo rival y mostrando que no estaba dispuesto a replegarse.

Y a los 3' llegó la sopresa, luego de una pelota quieta que nadie de Colón pudo despejar, en el segundo palo recibió el defensor Alejandro García quien de media vuelta metió un zurdazo tremendo que se metió en el ángulo derecho del arco defendido por Leonardo Burián quien solo atinó a mirar.

¡GOLAZO DE ESTUDIANTES DE BUENOS AIRES! Alejandro García abrió el marcador ante Colón, a los 3 minutos del primer tiempo.

El Sabalero parecía sorprendido y sin reacción, sin embargo, una vez más apelando a la jerarquía de sus jugadores llegó rápido al empate. A los 6' Marcelo Estigarribia construyó una gran jugada por izquierda, hizo pasar de largo a dos defensores y metió el centro atrás para que Fernando Zuqui dentro del área estableciera la igualdad con un remate que se desvió en un defensor y venció la resistencia de Altamirano.

Rápidamente pudo marcar Estudiantes con un cabezazo de Lucas Campana que se fue muy cerca del caño izquierdo. No obstante, con el correr de los minutos Colón se fue acomodando y de a poco comenzó a marcar algunas diferencias.

A los 19' una muy buena asistencia de pecho del Pulga Rodríguez habilitó a Gastón Díaz quien remató al primer palo y el arquero Facundo Altamirano rechazó para mandar el balón al córner.

Los minutos siguientes fueron parejos, ya que no había un dominador del encuentro, aunque el Rojinegro insinuaba algo más. Y a los 35' pudo anotar una vez más Zuqui pero no le alcanzó a dar con precisión y controló el arquero.

Pero el volante iba a ratificar que estaba en su noche, porque a los 37' tuvo revancha y anotó con un zurdazo dentro del área luego de que el arquero Altamirano le tapara un disparo a Rodrigo Aliendro.

¡GOL DE COLÓN! Zuqui marca nuevamente y da vuelta el resultado para el Sabalero ante Estudiantes de Buenos Aires

A esa altura el Sabalero lo ganaba con justicia, ya que había capeado el temporal inicial y había salido airoso, demostrando que en lo anímico el equipo está muy bien y que de mitad de cancha hacia adelante tiene gol.

En la segunda etapa salió mejor plantado el Rojinegro, administrando por momentos el balón y en otras replegando para salir de contra pero sin sufrir en defensa. Y se mostró más peligroso que su rival, sobre todo mediante la pelota quieta.

Por esa vía pudo aumentar el marcador con un tiro de esquina que ejecutó el Pulga y que rebotó en la cabeza de Gallegos para pegar en el palo. Y en la acción siguiente otro remate después de un tiro de esquina que Altamirano no pudo controlar y terminó en córner.

Estudiantes no generaba en ataque, pero tuvo una chance clara a los 28' con un cabezazo de Alejandro García que Leonardo Burián a puro reflejo terminó despejando lo que era gol del Pincha.

Sin embargo esa anemia ofensiva, se modificó con sus defensores, primero con el lateral Leonel González quien quedó mano a mano con Burián y el uruguayo le tapó el remate. Y en la jugada siguiente llegaría el empate.

Y de la mano de otro marcador central, esta vez a los 36' Paolo Impini cabeceó en el segundo palo, tapó Burián pero en el rebote el defensor la empujó casi debajo del arco para establecer el 2-2.

¡GOL DE ESTUDIANTES DE BUENOS AIRES! Impini empata el partido ante Colón por 2-2 y faltan diez para el final

A esa altura parecía ser justo el resultado, ya que Colón no había hecho demasiado en el segundo tiempo, más bien se había dedicado a cuidar el resultado con algunos cambios defensivos realizados por Pablo Lavallén.

El DT quiso cerrar el partido como se dice habitualmente pero no lo logró, Estudiantes llegó al empate, forzó la definición desde los 12 pasos y dejó al Sabalero con las manos vacías cuando tenía todo para festejar y seguir con esta racha copera que cortó Estudiantes de Caseros.

Síntesis

Colón: 1-Leonardo Burián; 18-Gastón Díaz, 24-Guillermo Ortiz, 6-Emmanuel Olivera y 28-Marcelo Estigarribia; 8-Fernando Zuqui, 14-Federico Lértora, 29-Rodrigo Aliendro y 23-Christian Bernardi; 34-Gabriel Esparza y 10-Luis Rodríguez. DT: Pablo Lavallén.

Estudiantes (BA): 1-Facundo Altamirano; 8-Hugo Silva, 2-Paolo Impini, 4-Gonzalo Goñi, 6-Alejandro García y 3-Leonel González; 7-Martín Garay, 5-Matías Villarreal, 10-Francisco González Metilli y 11-Lucas Campana; y 9-Emiliano López. DT: Diego Martínez.

Goles:PT 3' Alejandro García (E), 6' Fernando Zuqui (C), 37' Fernando Zuqui (C), ST 36' Paolo Impini (E).

Cambios: 10' Matías Gallegos x López (E) , Carlos Lattanzio x Goñi (E), 23' Gonzalo Escobar x Esparza (C), Diego Figueroa x Garay (E), 27' Matías Fritzler x Bernardi (C), 41' Wilson Morelo x Díaz (C).

Amonestados: Villarreal y Goñi (E).

Estadio: Presbítero Grella

Árbitro: Fernando Espinoza

Detalle: En la serie desde los 12 pasos Estudiantes se impuso 7-6, en Colón fallaron Ortiz y Zuqui.