Leiva, ayudante de campo de Pereyra: "En Colón tenemos la obligación de ascender"

Ariel Pereyra llegó acompañado por Diego Castagno Suárez, otro exjugador de Colón. Pero en el cuerpo técnico también se encuentra Cristian Leiva, quien es ex-DT de la Roja Sub 17 e Iquique. El Pata lo conoce de sus pasos por Huachipato y La Calera.

El desafío de Cristian Leiva en Colón

"Estaba buscando la posibilidad de insertarme en Chile. Con Ariel Pereyra jugamos juntos en Huachipato, el año 2007, y nos habíamos juntado en Buenos Aires y él también había ido a Santiago. Él no tenía experiencia como primer entrenador y quería armar su propio cuerpo técnico. Quedamos en que cuando apareciera una posibilidad, trabajaríamos. Y justo apareció lo de Colón. Entonces, empecé a ver la historia y es un club grande. Después, nos volvimos a juntar y acercamos lo que íbamos a hacer. El 26 de diciembre empecé a trabajar acá”, afirmó Cristian Leiva en conversación con AS.

Y el ayudante de campo en Colón remarcó: "Hicimos la pretemporada, también fuimos a Uruguay. Llevamos cinco fechas del torneo. Tenemos un muy buen equipo, se armó un cuerpo técnico nuevo, somos harta gente. Es un bonito desafío y también está la experiencia de vivir el fútbol argentino. Para mí es algo nuevo. Me llama la atención que la gente acá sea tan fanática. Llevamos tres partidos de local y hemos llevado 40 mil personas en todos los partidos. La ciudad es chica también y la gran mayoría de la gente es de Colón. Se vive todo muy intensamente".

Cristian Leiva también analizó cómo es el Torneo de la Primera Nacional, y reveló: "En este momento, la escuadra rojinegra marcha en la segunda posición de la Zona B de la Primera Nacional de Argentina. Es bravísimo, todos son corredores y tienen jugadores de jerarquía. Son muy intensos y después no hay diferencias entre un equipo de abajo y otro de arriba. Pasan las fechas y estamos todos muy parejos. Hemos sacado una pequeña ventaja y somos el equipo a vencer".

Y luego, el ayudante de campo de Ariel Pereyra en Colón indicó: "Todo es más fácil para mí por haber sido ya primer entrenador. Sólo había sido ayudante de (Bernardo) Redín (en la Selección) en el Preolímpico y en Toulon. Ya tenía claro lo que hay que hacer. Yo estoy en todo lo que tiene que ver con el entrenamiento. Tuve un ‘magíster’ ahí con Sampaoli y con Becaccece en lo que es el diseño de entrenamientos y la relación con la forma de juego. Trato de estar siempre en eso, es una de las áreas en que me he desarrollado bien. Me encanta diseñar las prácticas, preparar partidos. Ariel lidera y uno está ahí para colaborar".

La visión de Leiva sobre el torneo que disputa Colón

"Los que venimos para acá, prácticamente, tenemos la obligación de ascender. No hay otro equipo que lleve 40 mil personas en todos los partidos. Es un equipo con un estadio inmenso, lo llena la gente y tenemos que convivir con esa presión que es ser protagonistas del torneo. La idea de todos es subir.

Leiva: "Todo el día en el predio"

Cristian Leiva se ha ido adaptando a su nueva vida en la ciudad de Santa Fe. "Es chiquitita, en 10 minutos estamos en todos lados. Colón también tiene un predio de entrenamiento muy bonito, muy grande. Uno está todo el día ahí, son ciudades pequeñas, para el descanso. Afortunadamente, ya ha venido mi familia. Siempre estoy acompañado, así que se ha hecho muy corta y grata la estadía acá”, contó el DT chileno.

Sobre cómo lleva adelante la popularidad de Colón, Leiva indicó: "La calle te reconocen. La gente anda con la camiseta y en el estadio es imposible que alguien no la tenga tampoco. Son muy fanáticos y te lo hacen sentir.