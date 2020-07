Leonardo Burián fue contundente: "Voy a seguir en Colón"

Cuando Leonardo Burián se refugió en Uruguay para transitar gran parte de la cuarentena, comenzaron una vez más los rumores acerca de su alejamiento de Colón.

No es la primera vez en los últimos mercados de pases que se presentó esta situación de duda respecto al cumplimiento del contrato por parte del golero.

Pero si alguien tenía temor de que finalmente se cristalice la salida anticipada del Sabalero, el propio Burián se encargó de aclararlo este sábado en diálogo con radio Sol 91.5 Santa Fe.

"Fueron versiones que me llegaron, nunca tuve intenciones de irme, por ahí es contraproducente para mí y para el club que se digan cosas que no pasaron. Dieron por hecho mi llegada a Nacional, cuando el arco del Tricolor está en buenas manos", arrancó expresando.

LEER MÁS: El futuro de un ex-Colón estaría en el interior del país

Para más adelante, admitir que "el último partido que jugamos con cuerpo técnico nuevo que había llegado dos semanas antes pero nos conocía, nos permitió obtener un triunfo para salir de una incómoda situación e ilusionarnos con el futuro. Después pasó lo de la pandemia y ahora todos estamos esperando retomar en Santa Fe los entrenamientos".

Burián.jpg Leonardo Burián descartó un interés de Nacional de Uruguay. UNO / José Busiemi

Cuando le pidieron una opinión sobre el actual DT, Burián no dudó en expresar que "como profesional Eduardo trabaja muy bien, está pendiente de los detalles, tratando de preocuparse siempre con su grupo por cada jugador. Es una excelente persona, siempre pendiente de nosotros y nuestras familias, eso en lo humano se repitió todo este tiempo".

En otro tramo de la charla reconoció que "hace 10 días más o menos me llamó Eduardo (Domínguez) para ver cómo andaba, que estaba pasando. Yo estoy esperando en Uruguay volver a Santa Fe. Me preguntó por las versiones como también varios conocidos que tengo, pero nada que ver".

LEER MÁS: ¿Cuál es la verdadera realidad económica de Colón?

Burián también añadió que "tengo contrato hasta mitad del año que viene, mi relación con Vignatti es profesional, hace tiempo que no hablo con él. Pero no tengo ningún problema, ni rencor por lo vivido el año pasado. No soy una persona de hablar tanto con los dirigentes pero no tengo ningún problema".

Antes de su despedida, por si quedaba alguna duda, el arquero titular de Colón puntualizó que "voy a seguir en Colón, no se de dónde salió una versión que me iba. No quiero que se generen versiones que no son. Siempre hay que ir a las fuentes, así que espero que me avisen para viajar a Santa Fe y arrancar la pretemporada".