Lerche: "Los que se fueron de Colón dejaron un desastre"

Con respecto a los juicios abreviados que acordaron varios de sus pares de la CD que integró en su momento, expresó que "no tiene nada que ver las condenas a otros miembros de la CD con mi sobreseimiento. En Santa Fe tenemos una justicia muy buena. Diría lo mismo si me hubieran condenado".

Cuando le preguntaron sobre la administración que llevó adelante siendo presidente de Colón, admitió que "antes de mi gestión la economía del club se manejaba como un almacén, con plata bajo el colchón, con plata en cajas de seguridad a nombre de los dirigentes. Una economía paralela y en negro. Yo decidí blanquear todo y bancarizar todo. Muchos veces el fútbol invita a hacer las cosas en negro".

Al momento de dejar su mirada sobre la alta exposición que tuvo en aquellos años, primero aclaró que "no se le subieron los humos", para después confirmar que "con encuestas en la mano tuve varios ofrecimientos de partidos políticos tradicionales para ser Gobernador, Intendente o Senador, pero decidí rechazarlas".

Lerche no escapó a la consulta sobre el presente de Colón. Al respecto, disparó: "Me duele mucho el retroceso que tiene, no tiene que ver con el descenso, me preocupa el retraso que tuvo el club durante estos 4 años. No conozco a los que asumieron pero se ve que los que se fueron dejaron un desastre".

Para después, acotar: "Fui el segundo de Grondona, gobernaba la Selección Argentina y confieso que no me gustaba viajar porque me ausentaba del día a día del club".

Lerche reconoció que realiza actividad física, retomó su actividad de abogado pero que las personas que lo llaman para hablar de fútbol no tocan el tema Colón. También no comparte los escraches a los que fue sometido: "No me gusta hacerlos ni que me los hagan".