Una de las premisas de Marcelo Saralegui luego de ser ratificado como entrenador, era tratar de bajarle el promedio de edad al plantel de Colón . Si bien quiere retener a los principales referentes, después cree conveniente hacer una "limpieza" , en el sentido más literal. Nunca lo dijo abiertamente, pero tenía claro a quiénes no tendría en cuenta para su pretemporada y proyecto, por lo que ya se fueron conociendo definiciones.

Había dos nombres prácticamente cantados: Joaquín Novillo y Mauro Formica. Ambos terminaban sus contratos en diciembre, pero como no iban a seguir directamente no se presentaron el 5 de diciembre. El zaguero se sumará a Huracán, mientra que el destino del volante aún no está claro.

• LEER MÁS: Christian Bernardi está en el radar de un equipo brasileño

Otro que partió fue el paraguayo Mario Otazú, que hace algunos días estuvo en la ciudad para rescindir su contrato y fue presentado nuevamente en Guaireña. A la distancia, disparó con munición gruesa: "El préstamo era por un año y medio y tuvimos que rescindir, quedó pendiente algo (dinero), pero prefiero perder eso a que estar seis meses más sin jugar por un capricho de ellos". Su paso por el Sabalero dejó solo 28 minutos de estadísticas en dos partidos, donde no marcó ni asistió.

Mario Otazú.jpg Una de las bajas en Colón es la del paraguayo Mario Otazú.

Se trata de rescindir con Juan Manuel Sánchez Miño, que tiene todo acordado con Lanús, amén del interés también de Independiente. Todavía no se pudo destrabar, pero se espera que su resolución sea inminente. Julián Chicco tiene seis meses más y no estaría entre los planes, por lo que no sería raro también que se vaya. Mientras se ultiman detalles para que Tomás Sandoval vaya a Quilmes por pedido de Mario Sciacqua.

• LEER MÁS: Se demora la salida del Pulga Rodríguez de Colón

Finalmente, ya emigró a Independiente Rivadavia el arquero Facundo Masuero. Es casi un hecho que Pulga Rodríguez se irá, pero no hay acuerdo aún con la dirigencia en lo económico. Así marcha el rearmado del plantel, que primero empezó con una depuración, para luego ir por las incorporaciones.