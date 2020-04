Loco González: "Esperaba algún gesto de Vignatti que no tuvo conmigo"

Tan solo un año le bastó a Gabriel González para ser ídolo de Colón, jugó con la camiseta rojinegra en la temporada 1994/1995, justamente protagonizando la campaña que terminó con el Ascenso del Sabalero luego de 14 años militando en la segunda categoría del fútbol argentino.

El Loco dejó una huella imborrable, por su personalidad, su desfachatez, su gran talento, pero además por ser figura en los dos Clásicos que disputó. En el primero de ellos marcó los dos goles para el triunfo por 2-1 en el 15 de Abril y en el siguiente convirtió uno en la victoria por 3-1 en el Brigadier López.

El Loco vive en Paraguay y estuvo presente en la final que Colón perdió ante Independiente del Valle. Muchos amigos que cosechó en Santa Fe lo visitaron y le organizaron una fiesta sorpresa. Aunque esa demostración de cariño de los hinchas no se correspondió con la dirigencia. Por ello, González en charla con Radio Gol 96.7 aprovechó para criticar a José Vignatti.

"No tiene precio llegar a una final de Copa Sudamericana, que se logró con el sacrificio de todos, es algo que no se consigue fácilmente, pero no tuvo la suerte de poder ganarla. Fue admirable lo de la gente, llevar 40.000 hinchas a Paraguay, pero el clima cambió automáticamente el partido. Los jugadores de Indepediente del Valle parecían mucho más rápidos que los de Colón", opinó sobre la final perdida.

Y siguió: "Los futbolistas de Colón debían estar muy atentos a las marcas desde el principio hasta el final, tanto en las salidas como en el retroceso. Cuando Colón volvía lo hacía de manera descoordinada, debían atacar todos y defender todos en bloque. Cuando un equipo es desconocido se piensa que se gana con el nombre y eso no sucede en el fútbol. Ellos estaban más preparados, la gente de Colón salía de a uno y eso así no funciona, ellos fueron superiores colectivamente".

Consultado por las diferencias existentes entre aquel Colón del 95 a la actualidad "La diferencia es abismal, siempre voy a Santa Fe y paso por el club. Un día me invitó Lerche, estuve en el hotel, fui a mirar las canchas, estuve en las prácticas. Tiene un predio hermoso, de primer mundo. Pero hay que seguir manteniendo eso, ser humilde y trabajador. El club es mucho más importante que todos, por encima del presidente".

Cuando le preguntaron si habla con Vignatti o si alguna vez le pidieron algún consejoi respondió: "Nada que ver, estuve en la cena principal que organizó la Conmebol por la final de la Sudamericana y lo vi a Vignatti, pero solo fue un saludo. Yo jugué con tanto cariño, dedicación y amor por Colón y que Vignatti no pase y te diga "Loco acá tenes una entrada", yo por suerte no necesito para una entrada. Pero simplemente tendría que tener un gesto, yo soy un tipo muy querido y apreciado por todo Paraguay. Vignatti puede saber manejar volumen de dinero, pero vestuario y cancha imposible que sepa más que yo que tengo 40 años en el fútbol".

"El club está por encima de todos, yo hablé con Alejandro Domínguez presidente de la Conmebol a quien conozco de chico y le digo "necesito unas entradas para ver el partido porque está viniendo gente de Santa Fe" y me dice "¿cuántas entradas necesitás? . "Yo solo necesito cinco" le dije y ahí me respondió "Todas las que necesites están a tu disposición". Yo tenía la posibilidad de conseguirle entradas a mucha gente", contó el Loco diferenciando la actitud de Domínguez en relación con Vignatti.

Y por último indicó: "La gente cuando está abajo y pide votos es buena, pero cuando llega a presidente de Colón ya no te conocen, ya se agrandan, nte entienden y dejan de ser humildes. Sin embargo, yo soy correcto, fiel, aplicado yo no me rebajo con nadie. Hay que ser humilde y no creerse más que el club, para mejorar necesitás de una persona que haya ganado. Yo como jugador gané Copa Libertadores, Supercopa y llegué a jugar tres finales. Después de jugar una final de Sudamericana televisada para 238 paises hay que levantar cabeza rápidamente. Porque si Colón no mantiene la humildad va a bajar de categoría".