Magdalena: "Este mandato debió finalizar en diciembre de 2019"

Ricardo Magdalena encabeza la agrupación Colón Campeón y se presentará como candidato a presidente en las próximas elecciones en la isntitución rojinegra que aún no tiene fecha confirmada. En principio se manejaba el mes de junio, pero en virtud de lo que está sucediendo a nivel mundial con la pandemia del coronavirus lo más factible es que se llevan a cabo en el mes de diciembre.

En diálogo con Radio Gol 96.7 Magdalena hizo un análisis del presente de la entidad rojinegra, marcando sus diferencias con la actual gestión que encabeza José Vignatti " Veo muy bien la llegada de Domínguez a Colón, de hecho no tuvo un mal paso en su ciclo anterior. Nuca supimos bien porque se fue, se trató de una salida medio abrupta. Igualmente nunca sabemos los motivos de las salidas de varias personas durante la actual gestión", aseguró.

Consultado sobre si el triunfo de Central hizo olvidar el mal arranque de este 2020 respondió: "Fue una fecha que le sirvió a Colón para salir de la zona de descenso, igualmente estamos muy comprometidos, pero está claro que en medio de este parate, no es lo mismo estar fuera o dentro de la zona del descenso. Sirvió para eso, pero este resultado no hizo olvidar las otras cosas anteriores".

Y siguió: "Sirvió ese partido para aplacar la situación, no obstante no hay que olvidarse que arrancamos últimos en el promedio en el próximo torneo. Yo me sigo preguntando ¿dónde están los 10 o 15 millones de dólares que se recaudaron en el 2019? , la institución tendría que tener un colchón económico para superar esta crisis, tal vez lo tenga, pero si lo tiene no se nota".

A la hora de aclarar la situación respecto a cuando deben realizarse las próximas elecciones dijo "El razonamiento nuestro no cambia, para mí este período está finalizado en diciembre del 2019, es lo que siempre le planteé al presidente. Las elecciones que ganó Marcelo Ferraro fueron en diciembre del 2015 y la elección era por cuatro años. Hay un artículo (55) que indica que cuando asume una nueva comisión directiva hay que llevarlo a diciembre del mes que se trate, ya que fueron elecciones complementarias. Esta comision directiva vino a completar el período que inició Ferraro que fue en diciembre del 2015, por lo cual debía terminar en diciembre del 2019".

Para luego agregar "No hay mucho para discutir, fueron elecciones complementarias, que justamente vinieron a complementar el período que dejó Ferraro. Este mandato está terminado en diciembre del 2019. El 8 de noviembre del 2018 me reuní con Vignatti y estaba Patricio Fleming como mediador. En ese momento Superliga recomendaba adecuar los calendarios electorales para los meses de junio y julio. Entonces hicimos un pacto para que las elecciones fueran en junio del 2020 y yo lo respeté como lo hago siempre".

Sobre el acercamiento de Luis Hilbert y Gustavo Abraham a la actual comisión directiva expresó: "Cada uno es dueño de hacer lo que quiera, en mi barrio eso tiene un nombre pero no lo voy a decir. Yo igual no considero a nuestra agrupación como oposición, somos una alternativa y hoy somos la única. Somos dos maestros con distintos libritos, está muy bien si el resto confluyó en una línea de pensamiento. Después el socio decidirá entre lo actual al que no le puedo llamar proyecto o nosotros que proponemos un recambio generacional, un camino nuevo y más morderno, para engrandecer nuestra institución, porque éste no es el Colón que queremos".