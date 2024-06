Lópes: "Lo que está haciendo Colón es muy meritorio"

Más adelante, empezó a desgranar cómo está la divisional y no dudó en decir que "es normal, algo que pienso que podría haber pasado y está pasando en este torneo, en las fechas anteriores, puntos que perdimos con Aldosivi o Mitre los podríamos tener, pero esto último está dentro de lo que podría pasar".

La falta de resultados en las últimas fechas

Lópes subrayó que "se van decantando posiciones en la tabla, los que están abajo un punto es un golazo, los que están en la parte de abajo no saldrán a ganar, tendrán más cuidado. De los últimos 6 o 7 partidos nos patearon 6 veces al arco con toda la furia, la verdad es que nuestro nivel no está fluido como antes, los equipos se tratan de llevar algo".

Y más adelante, disparó: "Hay que ser un poco más efectivos, y lo que decía Iván en un momento, si uno hace el gol el partido se juega de otra manera, se abren los espacios. En Copa Argentina fue diferente, había espacios, no había juego brusco que tiene la categoría. Hay que adaptarse al presente y la categoría que está el equipo, los defensores, los delanteros, todos tenemos que hacer efectivos".

El valor de lo realizado

Más allá de que varios rendimientos mermaron, el defensor opinó que "es una categoría nueva para el club, cuando Colón la jugó era diferente, lo que está haciendo Colón es muy meritorio, las cosas que tiene hoy, los puntos se los ganó por mérito propio, es una doble alegría para nosotros, vinimos en un momento difícil, terminar primeros en la primera rueda y ganando adentro de la cancha está bueno".

Para después, agregar: "Colón trajo un plantel nuevo, encontramos la química, se formó un grupo de buenas personas, todos quieren ganar. Para nosotros es una obligación, lo disfrutamos, no se ve la euforia, porque queremos lograr el objetivo".

Los aspectos a mejorar

"Me gusta de cada partido me gusta mirarlo, lo hablamos con Paolo, con el Perro, lo que se puede mejorar. Iván hace un repaso general de las cosas a mejorar, te queda la sensación de que podríamos tener algunos puntos más, nos hicimos muy fuertes de local, la sensación amarga de que podríamos haber sumado algún punto más de visitante".

Antes de su despedida, puntualizó: "Depende de la cancha donde vayamos, si está o no linda, practicamos para ir a algunos estadios y no se podía jugar a lo que habíamos practicamos. La cancha de Madryn estaba muy linda pero había un viento impresionante, me llamó la atención porque no patearon al arco".