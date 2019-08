Los hinchas de Colón preparan un fervoroso banderazo

Colón está a horas de lograr acrecentar su historia internacional recibiendo a Zulia de Venezuela. El plantel y el cuerpo técnico sabe que necesitan ganar para acceder a las semifinales de la Copa Sudamericana, en lo que sentaría un precedente. Si bien es cierto que en la Conmebol 97 también se metió entre los cuatro mejores, eran menos los equipos.

Por ende hay muchos incentivos por delante. El momento deportivo no es el mejor, por eso los protagonistas saben que es la hora de dar una nueva demostración de carácter y que lo hecho ante Argentinos Juniors no fue un mero espejismo, que puede verse algo de eso. No la tendrá sencilla, ya que arranca 1-0 abajo, pero todos piensan que el resultado dependerá más del Sabalero que de lo que pueda hacer el rival, que seguramente llegará a aguantar.

Pero los que quieren jugar su partido también son los hinchas, que coparán el Brigadier López en pos de hacer sentir la presión al visitante y transformarse, indefectiblemente, en un jugador más. Aunque no es la única sorpresa que habría preparada, ya que en las redes sociales se está generando una importante movida para realizar un banderazo motivacional.

COPAte con el recibimiento

-Lleva tu bolsa de papel de mano (ROLLITOS NO, ESTAN PROHIBIDOS POR CONMEBOL)

-Instalate la aplicación "LINTERNA LED* en play store (o similar para iphone) para encender cuando salga COLON y configurala en modo 8 o 9.

Todos juntos #LoDamosVuelta ⚫ pic.twitter.com/NkRS40t3Nz — ADN Sabalero (@SabalerosZO_BA) August 14, 2019

Sería este jueves, desde las 18, frente al Hotel del Campo, donde está la concentración y a partir de allí, acompañar al grupo que comanda Pablo Lavallén en caravana hacia el Cementerio de los Elefantes. Si bien es cierto que muchas veces dentro de la cancha no se ve el contagio, a la gente no le importa y solo saca a relucir una pasión que lleva siempre a flor de piel.

Cosas que en Santa Fe se viven de una manera diferente y por eso se quiere explotar al máximo la emoción para llegar a los futbolistas, que necesitan toda la calidez y el apoyo en una instancia determinante. Ante esto, se augura que el marco puede ser multitudinario, reflejando que los hinchas están en todo momento.

Es complejo especular con un número, y que habrá decena de adeptos y vehículos no hay dudas. Un gesto crucial cuando las papas queman y que se espera, sea el punto de despegue para lo que viene.