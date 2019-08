Los hinchas de Colón vuelven a acompañar en la Sudamericana

Impulsados por la pasión y el amor incondicional, los hinchas de Colón volvieron a dar nueve a muestra de apoyo siguiendo al equipo en la presente Copa Sudamericana. En este caso en Maracaibo, Venezuela, por los cuartos de final ante Zulia.

• LEER MÁS: ¿De qué depende la llegada del goleador a Colón?

Un viaje costoso y difícil de sobrellevar con tan poco tiempo de planificación. La confirmación de al fecha se dio la semana pasada y, si para el plantel fue todo un tema armar todo, ni hablar para los simpatizantes, que en algunos casos deben dejar de lado muchas de sus responsabilidades para decir presente.

Esta no es la excepción. Por eso desde este lunes comenzaron a llegar al país caribeño pasando por los escollos que hay que atravesar para llegar. Ni hablar de las condiciones con las que uno se encuentra en una ciudad que "según los lugareños", está muy golpeada por la crisis.

El Sabalero no contagia, ya que en la Superliga hace 13 partidos que no gana y viene de un golpe duro contra Huracán, pero a la gente no le importa y acompaña los colores a donde vaya.