Los números de un determinante Toledo en Colón para el triunfo ante Chaco For Ever

Javier Toledo lleva cuatro goles en los últimos cinco partidos en Colón y fue clave con un penal sobre la hora para darle el triunfo ante Chaco For Ever

Colón no jugó bien, pero encontró en el final a puro empuje el gol agónico para superar de local a Chaco For Ever 1-0 y así mantener el liderazgo de la zona B de la Primera Nacional. El que volvió a marcar es Javier Toledo, que se hizo cargo de un penal caliente y vital.