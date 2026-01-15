"Si Colón no lo quiere, le tiene que hacer una propuesta económica al Pulga"

Roberto San Juan, representante del Pulga Rodríguez, confirmó que el jugador se presentará este viernes a entrenar y que Colón le tiene que acerca una oferta

Este jueves 15 de enero finalizó la licencia que la dirigencia de Colón le había otorgado a Luis Miguel Rodríguez . Y si bien el jugador no forma parte del proyecto deportivo , la realidad indica que tiene un año más de contrato y que su deseo es continuar en la institución sabalera.

Por ese motivo, este viernes el jugador se presentará a los entrenamientos y así lo confirmó su representante Roberto San Juan, quien en diálogo con Sol Play 91.5 aseguró que aguarda por una propuesta de la dirigencia que aún no llegó, pese a la reunión que tuvieron la semana pasada.

"Pulga se tiene que presentar porque tiene un contrato, la dirigencia le dio 15 días más de licencia cuando estaba viajando para Santa Fe y tuvo que regresar a Tucumán. Por lo cual mañana (viernes) tiene que presentarse a trabajar y así lo hará. Después se verá lo que va sucediendo", fueron sus primeras palabras.

En cuanto a la reunión que mantuvo la semana pasada dijo: "Yo tuve una reunión con la comisión directiva, fue una charla en muy buenos términos. En donde estuvo el director deportivo Diego Colotto, quien expresó su pensar y su decisión junto con el técnico Ezequiel Medrán acerca de la situación del Pulga".

Y agregó: "Una decisión que respeto, pero que no comparto, la de no tenerlo en cuenta. Ahora todo depende de la comisión directiva, nosotros tuvimos una charla en muy buenos términos donde se expresaron las ideas. Y yo también manifesté mi postura, pero es una decisión que pasa exclusivamente por ellos".

Consultado por el futuro del Pulga, respondió: "Nosotros no hablamos de ninguna posibilidad en lo deportivo, hasta tanto no se defina el tema con Colón. Si bien ellos manifestaron su postura, no se avanzó en nada concreto. En este caso, Colón tendría que hacer una propuesta en lo económico y nosotros tendríamos que analizarla para ver si estamos de acuerdo".

Respecto a la chance de que el jugador trabaje apartado del plantel, San Juan opinó: "No nos dijeron nada, sería una falta de respeto que Pulga entrene con la Reserva o apartado del plantel. Es un emblema de Colón, está en la historia de Colón para toda la vida, si ellos no lo consideran tiene que hacer una propuesta, pero todo dentro de la lógica".

"El Pulga fue perjudicado, se perdió 15 de pretemporada en Colón o en cualquier equipo. Pero yo entiendo, porque había dirigentes que estaban de acuerdo con mi postura. Todos valoran lo que significa Pulga para Colón y hubo un amplio respeto en esa conversación, pero luego de esa charla no hablamos más", aseveró.

En otro tramo de la charla, dijo: "Pulga es una persona que siempre está tranquilo, espera una definición y tiene muy en claro lo que quiere. Cuando vino el año pasado no era Superman, se encontró con un problema bastante complicado, en un equipo golpeado y el sabía que era bastante difícil levantarlo, pero se presentó y estuvo con el grupo buscando salir adelante".

"Este año estaba la expectativa de armar un equipo para volver a Primera División y ese era su sueño. El mismo día que Colón descendió me llamó por teléfono, estaba destruido y me dijo que quería volver. Estaba en Tucuman, muy tranquilo, que es su casa, muy a gusto y tenía por contrato un partido despedida. Pero habló con los dirigentes quienes lo ayudaron para que Pulga cumpla el sueño de retornar a Colón", finalizó San Juan.