Kevin Benavides ganó la etapa 12 del Rally Dakar en la categoría challenger

El argentino Kevin Benavides (Odyssey Academy) quedó primero en la etapa 12 del Rally Dakar en la categoría challenger, que le permitió escalar al noveno lugar

El argentino Kevin Benavides (Odyssey Academy) se quedó con el primer puesto en la etapa 12 del Rally Dakar en la categoría challenger , que le permitió escalar al noveno lugar de la clasificación general.

Benavides, que se consagró dos veces campeón en la categoría de motos, registró un tiempo de 3 horas, 44 minutos y 52 segundos, lo que le permitió sacarle 2 minutos y 15 segundos a su escolta, que fue el saudí Dania Akeel (Odyssey Academy).

Gracias a este buen resultado en la etapa que unió Al Henakiyah con Yanbu, Benavides subió una posición en la clasificación y ahora está noveno.

Por otra parte, el también argentino Nicolás Cavigliasso (Vertical Motorsport) terminó cuarto en la etapa y se mantiene en el tercer lugar de la clasificación general, a 37 minutos y 45 segundos del líder, que es el español Pau Navarro (Odyssey Academy).

González Ferioli se impuso en la etapa 12 del Rally Dakar en SSV

En lo que respecta a la categoría SSV, el argentino Jeremías González Ferioli (Can-Am) se quedó con el triunfo en la categoría gracias a su registro de 3 horas, 51 minutos y 36 segundos y subió del sexto al quinto lugar en la general.

El líder en el acumulado es el estadounidense Brock Heger, quien le saca más de una hora a su escolta y ya tiene todo preparado para gritar campeón este sábado.

Zala liquidó el asunto en camiones

El lituano Vaidotas Zala (Nordis Team) reguló en la etapa 12 para terminar en el segundo puesto, a casi siete minutos del neerlandés Mitchel Van den Brink (Eurol Rallysport), aunque le alcanzó para estirar la ventaja en la clasificación general sobre su escolta, el checo Ales Loprais (Instatrade Loprais Team), a poco más de 20 minutos.