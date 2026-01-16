El gran paso de Ignacio Alessio por Unión, en números: "Es mi segunda casa"

El santafesino Ignacio Alessio le puso punto final a su trayectoria tras más de dos décadas, con pasos por siete clubes de la Liga Nacional y un legado en Unión

El básquet santafesino despide a uno de sus nombres más representativos, ya que José Alessio decidió ponerle punto final a su carrera, cerrando un largo camino que comenzó en Macabi y tuvo su última función defendiendo la camiseta de Unión en la Liga Nacional.

"Se me dio la posibilidad de venir a Unión en el 2005, para mí era un sueño porque yo ya llevaba un par de años en Comodoro Rivadavia siendo juvenil, pero mi cabeza todavía estaba en cualquier lado. Que es una de las cosas que más aprendí en mi primera etapa por Unión y la verdad que para mí fue muy importante, porque fue volver a mi casa y si bien no tenía las obligaciones en el campo de juego como a lo mejor tenían los mayores, aprendí mucho y fue mi primer roce con el profesionalismo", apuntó el interno.

A lo que agregó: "La recuperación me lleva entre 5 o 6 semanas, en todo ese tiempo no puedo hacer nada, tengo que dejar el cuerpo completamente en reposo y esta última vez me había llevado más tiempo volver y no me estaba sintiendo cómodo, no me estaba sintiendo bien y obviamente que no es fácil; pasan un montón de cosas por la cabeza y por más que no sea fácil, el cuerpo te va dando una señal y esa señal fue, es hasta acá".

"Estos últimos días cuando trato de pensar de todo lo que me está pasando, nunca me imaginé cómo iba a ser mi final de carrera, pero si me dan a elegir me quedo con todo el proceso de estos últimos 4 años, porque me agarró en otra etapa, mucho más maduro con mucha más experiencia, con mi familia; estoy agradecido a Unión y a toda su gente por el lugar que me dieron, ver a mi hijo en el club, jugando, yendo a natación, a la escuela pudiendo acompañarlo en todas esas cosas, para mí no tiene aprecio. Fueron 4 años para mí, maravillosos y de muchísimo aprendizaje conocí un montón de gente que quiero y quiero que le vaya bien acá. Para mí Unión seguirá siendo mi segunda casa", finalizó.

Embed - Nacho Alessio en #UNIÓNPLAY

El camino de Ignacio Alessio

Nacido el 24 de febrero de 1987, Alessio debutó en la máxima categoría el 7 de octubre de 2004 con la Magia Verde, dando inicio a una trayectoria extensa y consistente en la elite del básquet argentino. A lo largo de más de dos décadas, defendió siete camisetas en la Liga Nacional y acumuló 608 partidos oficiales, con un total de 5.883 puntos convertidos.

Su recorrido por la elite incluyó pasos por Gimnasia de Comodoro Rivadavia (146 partidos y 391 puntos), Argentino (148 y 1.532), Unión (118 y 1.439), Ferro (108 y 1.330), La Unión (43 y 424), Instituto (43 y 424) y Riachuelo (29 y 261). En cada etapa dejó su sello como tirador confiable y jugador de oficio.

Además, sumó experiencia en el ascenso argentino con Quilmes, Estudiantes de Concordia e Instituto, mientras que su carrera también tuvo proyección internacional. En el exterior jugó en Uruguay (Hebraica y Macabi, Tabaré y Defensor Sporting), Paraguay (Félix Pérez Cardozo y Olimpia Kings) y Chile (Deportes Valdivia), ampliando su recorrido más allá de las fronteras.

Su etapa en Unión merece un capítulo especial. En cuatro temporadas con la camiseta rojiblanca disputó 118 partidos, cifra que lo ubica como el segundo jugador con más presencias en la elite del club, solo por detrás de Bombino (156). Además, se convirtió en el máximo goleador de Unión en la Liga Nacional, con 1.439 puntos, superando la marca histórica del cubano que había quedado en 1.384.

Los números reflejan su aporte sostenido

– 2022/23: 37 partidos, 491 puntos, 25/61 en triples y 145 rebotes.

– 2023/24: 34 partidos, 507 puntos, 39/88 en triples y 114 rebotes.

– 2024/25: 37 partidos, 367 puntos, 18/49 en triples y 94 rebotes.

– 2025/26: 10 partidos, 74 puntos, 6/10 en triples y 34 rebotes.

Con la decisión de colgar las zapatillas, Alessio deja atrás una carrera marcada por la regularidad, la vigencia y el compromiso, y se despide como uno de los jugadores más importantes que vistieron la camiseta de Unión en la elite del básquet argentino.