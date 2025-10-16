Uno Santa Fe | Colón | Colón

El DT de Colón Ezequiel Medrán pide mantener la calma y tener paciencia

Ezequiel Medrán quien tiene contrato con Colón hasta diciembre del 2026 manifestó que es momento de tener calma y paciencia

16 de octubre 2025 · 08:50hs
Ezequiel Medrán aseguró que es momento de mantener la calma y tener paciencia.

Ezequiel Medrán continúa al frente del plantel de Colón ya que tiene contrato con la institución hasta diciembre del 2026 y en el vínculo no hay cláusula de rescisión.

Por lo cual, su intención es continuar en el club, aún cuando primero tienen que llevarse a cabo las elecciones el 30 de noviembre y de eso dependerá el futuro del entrenador.

Medrán habló sobre el presente y apuntó hacia el futuro

En diálogo con el programa la Voz del Sabalero por Sol Play 91.5, Medrán habló sobre lo que fue el final del Torneo y pidió mantener la calma.

"Yo me hago cargo del tramo final del campeonato y ustedes pueden hacer un análisis de todo lo que fue el resto. Me hago cargo del tramo final y me enfoco en eso", fue su primera reflexión.

Para luego agregar: "Creo que uno intentó encontrar una identidad a la hora de competir que por un momento la insinuamos pero nunca la pudimos terminar de consolidar. Fue todo muy cuesta arriba este tramo final de campeonato y quedó a la vista".

LEER MÁS: Uno menos en Colón: José Barreto rescindió su contrato y se suma a Joel Soñora

"En este momento lo que digo es que hay que mantener la calma. Ser pensante, ser claro, conciso y tener claridad de lo que uno busca. Debemos tener convicción y poder transmitirla, sin vender ni prometer nada", aseguró Medrán.

A la hora de pensar a futuro, el DT expresó: "A la hora de buscar un jugador me fijo en la actualidad y presente. No me seducen ni me vuelven locos los nombres. Si ayuda su presente y su actualidad, obviamente que mucho mejor si tienen jerarquía".

Y finalizó: "Que venga con el grado de humildad, de compromiso, de ponerse a disposición a trabajar, a querer mejorar, a ayudar al compañero en el día a día, en la convivencia, en todo aspecto. Uno cuando busca, más allá de buscar el jugador en cuanto al rendimiento, hace averiguaciones en cuanto a su vida privada, a un montón de entornos que hace que uno termine tomando decisiones".

