Luciani, ante una posible candidatura de Medina: "En Colón, trampas no"

El que salió a aclarar algunos dichos el hombre vinculado al automovilismo fue Ricardo Luciani, referente por la minoría.

En diálogo con radio Sol Play (FM 91.5) expresó que "hay que hacer una aclaración, por un lado está la parte estatutaria, legal en cuanto a la antigüedad de los socios, es muy simple, dos artículos que lo aclaran, cinco años continuos o 10 alternados".

Más adelante sostuvo que "el artículo 20 habla de tres meses de atraso y se pierde la antigüedad, si no hay continuidad en el pago es imposible presentarse a dirigente de Colón. Hay que estar dentro de ese encuadre y en este caso este muchacho no lo está, eso tiene que quedar muy claro, en la política hay acuerdos y desacuerdos con charlas y discusiones, esto no se encuadra, no puede ser candidato a dirigente".

Luciani soslayó que "lo que me preocupa es que nació desde un amiguismo, alguien que le tiró la idea de ser candidato a presidente, hay que tener en cuenta que Colón tiene personería jurídica, con obligaciones, hay que tener mucho cuidado, hay sanciones para la institución y las personas que quieran intervenir de otra manera".

El dirigente fue contundente al decir que "no hay que vender espejitos de colores, desde nuestro espacio estamos atentos a esto, no nos gustan las trapisondas en Colón, no respetando al socio".

Antes de su despedida, soslayó: "No se puede permitir que no se tenga en cuenta el estatuto de Colón, no puede venir cualquier persona, porque nos venda que es un empresario, como socio, me aparto de ser referente de la minoría, hay que tener una trayectoria. En Colón trampas no".