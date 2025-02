El nuevo sistema táctico en Colón, ¿convicción o plan de emergencia?

Ariel Pereyra debe definir si le da rodaje al sistema 5-3-2 que paró en Colón en el triunfo ante Mitre, o vuelve al 4-4-2 para recibir a Chaco For Ever.

Colón intentará afirmarse en lo más alto de la Zona B de la Primera Nacional este próximo domingo, cuando a partir de las 21.30 reciba al ascendente Chaco For Ever, en el estadio Brigadier López, con arbitraje de Pablo Giménez, en el marco de la cuarta fecha.

El equipo de Ariel Pereyra llega de un resonante triunfo frente a Mitre en Santiago del Estero, y ahora intentará confirmarlo ante Chaco For Ever, que por su parte viene de vencer con mucha autoridad a Temperley, uno de los grandes candidatos a ganar la Zona B.

El esquema genera el interrogante en Colón

En el encuentro ante Mitre, Pata Pereyra se inclinó por el sistema táctico 5-3-2, que había parado en el último partido de pretemporada. Sin embargo, por la posición de José Barreto, el mismo por momentos fue más un 5-4-1, potenciado por un contexto adverso de un intenso calor en Santiago del Estero.

Vale recordar que Ariel Pereyra luego de la pretemporada en Uruguay, cuando se lo consultó por los sistemas de juego que había implementado en los ensayos amistosos, destacó que no tenía definido por cuál se inclinaría para comenzar la pretemporada.

Colón Chicago 4.jpg

En el choque ante Temperley, primero de temporada de la Primera Nacional, apostó por el 4-4-2. A este lo mantuvo ante Nueva Chicago, pero para visitar a Mitre apostó por el 5-3-2 (o 5-4-1). Entonces el interrogante radicó en torno a si fue un plan de emergencia, como consecuencia del rival y el intenso calor, u obedeció a una decisión táctica que tendería a prolongarse en el certamen.

Está claro que en los dos primeros partidos no se vio un buen funcionamiento de Colón, incluso dejando bastante qué desear, más allá de la importante sumatoria de punto. En tanto que frente a Mitre tuvo algunos pasajes de buen juego, pero tampoco fue convincente en cuanto a la idea de juego que se intenta desarrollar.

De esta manera, había cifradas expectativas en los primeros movimientos futbolísticos para determinar cuál sería el plan de Pereyra para el choque ante Chaco For Ever. Y por lo dispuesto por el DT, mantendría el sistema de juego.

En la práctica del jueves se inclinó por resguardar a Chrisitan Bernardi y en su lugar colocó a Joel Soñora. Sin embargo, el cordobés no tendría inconvenientes y sería titular frente a Chaco For Ever. La otra modificación fue el ingreso de Facundo Taborda por José Barreto.

Queda claro que se intentará profundizar y darle rodaje a la idea de juego 5-3-2, sobre todo porque el DT de Colón quedó muy satisfecho con los tres centrales y por las salidas que encontró por los costados con Facundo Sánchez por derecha y Facundo Castet por izquierda.

La duda y las certezas de Pereyra en Colón

La única duda radicaría en si Pereyra apostará nuevamente por Barreto, de quien se espera mucho más, o bien le hace lugar a Taborda, quien en silencio viene reclamando por un lugar en los entrenamientos, más allá de no haber sumado ningún minuto de juego ante Mitre en Santiago del Estero.

De esta manera, los 11 para recibir a Chaco For Ever serían los siguientes: Marcos Díaz; Nicolás Thaller, Guillermo Ortiz y Brian Negro; Facundo Sánchez, Alan Forneris, Nicolás Talpone, Christian Bernardi y Facundo Castet; José Barreto y Emmanuel Gigliotti.