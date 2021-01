LEER MÁS: Colón pelea con varios competidores para repatriar a Conti

Sin embargo, durante su estadía en Colón, a Luis Rodríguez se lo relacionó con una posible vuelta a Atlético Tucumán, mientras que también se mencionó a diferentes clubes interesados en su ficha como Rosario Central, Newell's, Independiente, Gimnasia de La Plata, Always Ready de Bolivia, Peñarol de Montevideo, Pachuca de México y hasta se habló de equipos árabes.

Pulga Rodríguez y José Vignatti fueron muy claros en relación a sus posturas, más allá que en un momento se habrían puesto de acuerdo (antes que arranque la Copa Diego Maradona), para que el tucumano pueda marcharse resignando una deuda.

PULGA RODRÍGUEZ Y VIGNATTI.jpg Luis Rodríguez llegará con su hermano Walter a Santa Fe para intentar convencer a José Vignatti que lo deje marchar de Colón.

"Manifesté mi intención de que cumplí un ciclo, se lo manifesté al presidente. Me dijo que esté tranquilo. A los dirigentes, a Comesaña, sobre todo a Lavallén, ya que Comesaña no me pidió sino que me llevó el presidente, a Diego Osella y el cariño de la gente que es muy satisfactorio. Solo me tendría que disculpar por no haber conseguido un campeonato. Pero me entregué al 100%, agradezco todo lo que me dieron. No sé si por contrato me dirán que me tengo que quedar cinco meses más no sería lo que uno busca, ya que uno se entregó al 100% con la institución, le agradezco mucho, se lo agradecí al presidente, pero no me veo 100%, a Colón le di lo que podía dar y no sé si me queda algo más", reveló Luis Rodríguez en contacto con Radio Gol (FM 96.7).

Mientras que el presiente José Vignatti, en el diálogo que mantuvo con Dale dale Deportivo por Aire de Santa Fe (FM 91.1), respondió: "No cambió nada, no sé nada oficial. No tengo nada qué decir, me gusta hablar sobre cuestiones concretas, solo hay versiones periodísticas, hay expectativas, nada más. No puedo decir nada. No voy a opinar sobre las declaraciones de Pulga, puedo también decir muchas cosas pero luego se verá. No hay que tomarlo como un hecho consumado, hay que analizarlo. El contrato es hasta junio, hasta ahora son cuestiones que no se pueden tomar de manera oficial".

Lo concreto es que este domingo llegará Luis Rodríguez a Santa Fe, acompañado por su hermano Walter, quien oficia junto a Roberto San Juan como su representante, con el objetivo de lograr su salida de Colón, más allá que tiene contrato con el club hasta el 30 de junio de 2021.

Sin embargo, la postura de Vignatti es clara y concreta: intentará convencer a Luis Rodríguez que se quede en Colón hasta el final de su vínculo, debido a que el tucumano es fundamental para Eduardo Domínguez y su partida sería un costo político muy importante a pocos meses de las elecciones.