Mansilla: "Enfrentar a Colón será muy especial para mí"

"Hace doce años estoy en el sur, me trajo el Huevo Toresani, no es una ciudad grande, tranquila, hay playas, las ballenas son una atracción se puede disfrutar con la familia. Hay gente de afuera", reconoció en diálogo con Sol Play FM 91.5.

Para después, afirmar: "Acá la gente me quiere, siempre es un placer representar a Deportivo Madryn, ascendí en 2014 y 2021 del Federal B al A y luego a B Nacional. Conozco a Ricardo Pancaldo que era ayudante de Toresani".

LEER MÁS: Colón atento a un posible interés de Boca por un jugador sabalero

Su salida de Colón

"La verdad no me voy mal pero no como yo quería, si bien jugué y estoy agradecido al club que me desarrolló, pasé cosas lindas en cinco años, me voy a préstamo a Patronato, me fue bien, vuelvo a Colón, estaba Lerche, hablamos de mi continuidad, arranqué la pretemporada, me comunican que iban a traer otro jugador en mi lugar, rescindí contrato para buscar continuidad en otro lado. Era pibe, no tenía noción de casi nada. Me tuve que ir", expresó.

Y más adelante, subrayó: "Fue un golpe bastante duro para mí y para mi familia, en Patronato me fue muy bien, volví mejor, con más partidos, otro roce, más desarrollado. Pensé que iba a tener la posibilidad, pero las ganas fueron otras, me encuentro con otro panorama. Me fui desorientado en mi destino. Estaba Mario Sciacqua el que me dijo que iban a traer otros defensores. Una decisión que tomaron los dirigentes".

Madryn2.jpg

El sueño de poder volver

"Tuve siempre ganas de volver a Colón, se lo dije a mi señora, a principios de año tuve la posibilidad de volver, la decisión no fue mía. Iván Delfino me tuvo en Sunchales, me comuniqué con Javier López, pero no se dio. Tenía mucha ilusión de regresar con otra experiencia en esta categoría".

Mansilla también habló de Iván Delfino, a quien tuvo en Unión de Sunchales: "Delfino es un gran tiempo, lo demostró en la categoría, en los clubes donde estuvo peleó arriba, Colón tiene un entrenador de jerarquía y categoría, así lo defino".

LEER MÁS: El déficit de Colón que se viene repitiendo y enciende las alarmas

Partido especial

En otro tramo de la charla, el oriundo de San Vicente afirmó que "la categoría es complicada, no siempre vamos a encontrar canchas como las de Colón, es un club de Primera, sacando a Colón encontrás otras canchas duras. La cancha de Madryn es grande, césped bueno, verde, no son como las otras canchas. Hace poco inauguramos las luces".

Y antes de su despedida, disparó: "Será la primera vez que me voy a enfrentar a Colón y será un partido especial para mí. Trato de no desesperarme, quiero que sea domingo, viene el puntero y candidato, está bien, a esperarlo con tranquilidad, será un lindo partido para los dos. Con nuestras herramientas intentaremos complicar a Colón".